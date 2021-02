Voici comment Gbagbo négocie son retour avec Ouattara

Proche de Laurent Gbagbo, Georges Armand Ouégnin, s'est prononcé sur les tractations en cours en vue du retour à Abidjan de l’ancien chef de l’ État ivoirien.

Georges Armand Ouégnin (proche de Gbagbo) : "Nous travaillons de concert avec le pouvoir..."

Georges Armand Ouégnin, président de la plateforme politique EDS (Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS)), se dit confiant sur le retour en Côte d’Ivoire de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, en liberté conditionnelle en Belgique. « Le président Laurent Gbagbo sera de retour sous peu et nous travaillons de concert avec le pouvoir dans ce sens. Je veux rassurer tous les Ivoiriens à ce sujet », a-t-il rassuré dans une interview accordée à un confrère de la place.

Acquitté en janvier 2019 par la Cour pénale internationale (CPI) des lourdes charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité au terme d’un procès qui a duré 8 ans, l’époux de Simone Gbagbo avait en décembre 2020, par le biais de son avocate Me Habiba Touré, manifesté son désir de regagner Abidjan. Désormais en possession de ses deux passeports (diplomatique et ordinaire), l’ancien chef d’ État espérait revenir au pays fin décembre 2020 mais les choses ne se sont pas déroulées comme souhaité.

« Le président Laurent Gbagbo rentrera très bientôt sur la terre de ses ancêtres. Les préparatifs vont bon train d'ailleurs… », rassure Georges Armand Ouégnin qui souhaite voir le Front populaire ivoirien (FPI), en crise depuis 2014, retrouver son unité pour le bien être de l’opposition.

« (…) Nous espérons une issue heureuse à cette crise interne qui n'a que trop duré. Le Président Laurent Gbagbo, qui est le Président et Fondateur de ce parti, saura trouver la meilleure formule. (…) Je souhaite une fin heureuse à cette crise pour le bien-être de l'opposition et de la Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué.