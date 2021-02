Avant les législatives du 06 mars 2021, ce qui se prépare à la CEI

Kouadio Konan Bertin (KKB), ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, a été reçu, mercredi 10 février 2021, par le président de la CEI (Commission électorale indépendante), Coulibaly-Kuibiert.

Élections législatives : KKB et Coulibaly-Kuibert (CEI) veulent coordonner leurs efforts pour un scrutin apaisé

Une visite de courtoisie certes, mais assez importante pour rassurer les populations sur le caractère apaisé des élections législatives du samedi 6 mars prochain. Kouadio Konan Bertin (KKB), ministre ivoirien de la Réconciliation nationale et le président de la Commission électorale indépendante, Coulibaly-Kuibiert, se sont entretenus ce mercredi 10 février 2021. Au terme de cette rencontre qui a eu lieu au siège la CEI sis à Abidjan-Cocody, les deux personnalités ont échangé sur la possibilité de fédérer leurs actions en vue de consolider la paix en Côte d’ Ivoire.

« Vous savez très bien le rôle essentiel que tient la CEI dans la consolidation de cette paix. Et comme nous sommes à la veille du scrutin des députés, il m’est apparu nécessaire de rendre une visite de courtoisie à la CEI, à son Président pour regarder tout ce qui est mis en œuvre pour nous envoyer à des élections apaisées, de sorte que nous tournions dos effectivement aux troubles. Et que, désormais place soit faite au travail, au développement de la Côte d’Ivoire », a déclaré le candidat malheureux au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

« Je peux vous rassurer que la Commission électorale est prête pour l’élection des députés. Il vous souvient que du 4 au 22 janvier 2021, nous avons reçu les dossiers de candidature, nous avons publié la liste des candidats retenus. Et, le Conseil constitutionnel qui est le juge du contentieux de l’éligibilité a été saisi des contestations », a déclaré, pour sa part, le président de la CEI.

« Je suis très heureux de recevoir M. le Ministre de la Réconciliation nationale qui il y a cinq mois était ici en tant que candidat. Mais cette fois, il revient en tant que ministre de la Réconciliation nationale. Nous avons eu une réunion assez intéressante », s’est réjoui M. Kuibiert. Avant de rassurer le ministre Kouadio Konan Bertin sur les dispositions prises par son institution pour à mener bien, la mission qui leur a été confiée.

« La Commission électorale a pour vocation de gérer ce qui est susceptible d’affecter ou de consolider la paix, c’est-à-dire l’élection. D’où l’intérêt de notre rencontre. Il s’agit de mettre ensemble nos énergies pour faire en sorte que la paix soit consolidée et non qu’elle soit affectée. Nous attendons donc le retour du Conseil constitutionnel pour élaborer les documents électoraux qui vont permettre l’élection. Mais, entre temps, les Commissaires centraux de la CEI sont partis sur le terrain pour installer les nouveaux commissaires locaux et procéder également à l’élection de leur bureau. Ce qui fut fait. Ils sont de retour. Ce jeudi, nous allons recevoir les deux nouveaux Commissaires centraux à l’effet pour eux de prendre fonction comme la loi le prescrit. Globalement, nous sommes prêts pour mener à bien notre mission », a-t-il conclu.

Contrairement au scrutin présidentiel du 31 octobre dernier, qui s’est déroulé dans un contexte de violence inouï, les législatives du 6 mars devraient plutôt se dérouler dans une atmosphère apaisée. Les partis de l’opposition dite significative, dont le Front populaire ivoirien, le PDCI-RDA et les partis proches de Guillaume Soro, qui avaient lancé un mot d’ordre de boycott assorti d’un autre de désobéissance civile, protester contre l’accession au pouvoir du président Alassane Ouattara, à un 3e mandat présidentiel, semblent être revenus à de meilleurs sentiments.