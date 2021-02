Import-Export: Bientôt le Nigeria relié au Niger par une ligne ferroviaire

Pose de la première pierre d’une ligne ferroviaire entre Kano et Maradi ce mercredi 10 février 2021. Le Nigeria a débuté ainsi l’un des plus vastes projets de voie ferrée avec le Niger voisin.

Le Nigeria a inauguré, ce mardi 9 février, le lancement des travaux de construction d’une nouvelle ligne ferroviaire.

C’est le président nigérian Muhammadu Buhari qui a lui-même procédé à la cérémonie virtuelle d'inauguration du chantier de la ligne de chemin de fer à voie normale qui doit relier l'Etat de Kano, dans le nord-ouest du Nigeria, à la ville de Maradi au Niger.

Ce projet de liaison ferroviaire d'une longueur de 284 km, représentant un budget de 1,959 milliard de dollars, a été approuvé en septembre 2020 par le Conseil exécutif fédéral (FEC), et il est réalisé par le groupe Mota-Engil, une compagnie d'ingénierie et de construction basée au Portugal.

Le ministre des Transports, Rotimi Amaechi, a déclaré le 11 janvier sur les médias sociaux que le prestataire s'était engagé à construire une université durant le déroulement de ces travaux, dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise.

M. Amaechi a fait valoir que cette liaison ferroviaire profiterait au Nigeria en aidant ce pays à être compétitif face aux autres pays côtiers d'Afrique de l'Ouest pour desservir ses voisins enclavés dans la circulation de cargaisons, et en renforçant la viabilité des ports maritimes de Lagos.

La voie ferroviaire Kano-Abuja fait partie d’une série de projets visant la réalisation d'infrastructures d’envergure.

Le financement a été structuré et négocié par KfW IPEX-Bank, Africa Finance Corporation et le Credit Suisse, en tant que conseillers financiers de Mota-Engil. Il s’agit du plus gros contrat jamais décroché par l’entreprise.

Une fois achevée, cette ligne à voie unique qui comptera 15 stations, sera en passe de faire du Nigeria une plaque tournante d'import-export pour le Niger. Son trafic journalier est projeté à 9 364 passagers et environ 3 000 tonnes métriques de marchandises.

Elle va s’imbriquer au chemin de fer SGR Kano-Lagos (en chantier) qui traverse le Nigeria du nord jusqu’au port de Lagos (sur l'océan Atlantique).