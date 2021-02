Affaire "ADO assis par terre" : Alphonse Soro répond à Soro

Alphonse Soro ne fait plus partie de la sphère soroiste depuis la fin de son exil le mardi 12 janvier 2021. Cet ancien proche de Guillaume Soro a résolument abandonné la lutte auprès de Générations et peuples solidaires (GPS). Aujourd'hui, les relations entre lui et l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne sont tendues.

Il y a un mois, Alphonse Soro lâchait le GPS

Mardi 12 janvier 2021, Alphonse Soro a mis fin à son exil. L'ancien conseiller du défunt Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est rentré à Abidjan, la capitale économique ivoirienne à un moment où Alassane Ouattara et Guillaume Soro se livrent une véritable guerre ouverte.

À son arrivée en Côte d'Ivoire, l'homme politique s'est plutôt rapproché du gouvernement ivoirien. Quelques jours après son retour sur les bords de la lagune Ebrié, Alphonse Soro a pris une importante décision en rapport avec l'Alliance nationale pour le changement (ANC) en annonçant la fin de toute collaboration avec le mouvement citoyen GPS (Générations et peuples solidaires), la fin de toute collaboration avec les plateformes et les partis politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire, mais aussi la fin de sa participation à la vie publique, politique et au processus électoral à venir.

Alphonse Soro, nouvelle recrue d'Alassane Ouattara ?

Le divorce entre Alphonse Soro et l'ancien chef de la rébellion ivoirienne est consommé. En effet, l'Alliance nationale pour le changement a donné mandat à son président à l'effet d'engager des discussions avec le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) afin de mettre en place une grande famille politique autour du chef de l'Etat. Ex-membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), Alphonse Soro a même invité les cadres, les militants et les sympathisants de l'ANC à s'engager auprès d'Alassane Ouattara.

Ce virement spectaculaire du chef de file de l'ANC n'est nullement le premier du genre au sein de la famille politique de Guillaume Soro. Meité Sindou, on se souvient, a tourné le dos aux soroistes. Il a même battu campagne pour le président sortant à l'occasion de l'élection présidentielle de fin octobre 2020, boycottée par le Front populaire ivoirien (FPI) et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Soro Kanigui Mamadou, détenu pendant plusieurs mois, rejoint le camp Ouattara à sa sortie de prison.

Alphonse Soro entre en guerre avec son ancien mentor

C'est désormais terminé l'époque où Guillaume Soro et Alphonse Soro regardaient dans la même direction et partageaient un idéal commun. Le député de Ferké, en disgrâce avec Alassane Ouattara, est en exil dans l'hexagone depuis le 23 décembre 2019. Menacé par le chef d'Etat ivoirien, le natif de Kofiplé a fait une sortie fracassante.

"Je lui (Ouattara) donne rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des conseils. Je vois des Gr., des larb. qui sont autour de lui, qui bavardent. Ils ne savent pas de quoi on parle. Ils découvrent le pouvoir. Nous, on a fini avec ça. J’ai découvert le pouvoir quand j’avais 28 ans, je partais dans les palais", avait lancé l'ancien patron de l'hémicycle ivoirien.

Dans une publication sur sa page Facebook, Alphonse Soro a envoyé la réplique à Guillaume Soro. "Quand on nous enseignait que c'est le FILS qui s'assoit obligatoirement à terre pour écouter les conseils du PERE. C'est ça le Senoufo", a écrit le président de l'ANC.