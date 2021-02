Plateau: Comment OD et Sawegnon veulent mettre un terme à l'hégémonie du PDCI

Dans la commune du Plateau, les candidats Ouattara Dramane dit OD et Fabrice Sawegnon conduiront la liste du RHDP (parti au pouvoir) lors des élections législatives du 6 mars 2021.

Ouattara Dramane (candidat RHDP-Plateau):« Fabrice et OD ensemble, aucun adversaire ne peut nous battre. Ce n’est pas possible »

Le ministre Tchagba Laurent, coordonnateur régional du RHDP Plateau-Attécoubé, a dévoilé, jeudi 11 février au Plateau, les noms des candidats qui conduiront la liste du parti au pouvoir dans la commune lors des élections législatives.

Il s’agit de Ouattara Dramane qui constitue la tête de liste. Il a pour suppléant Fabrice Sawegnon. Une décision prise de façon consensuelle car, rappelons-le, lors des dernières élections municipales de 2018, le deuxième cité avait été choisi comme tête de liste au grand désarroi du premier cité.

‘’Ici au Plateau, nous avons eu un consensus et cela a été applaudi par le président de la République et par les responsables du parti; ce qui signifie que les enfants du Plateau sont ensemble et qu’ils comprennent le défi majeur qui nous attend dans le cadre de cette élection‘’, a indiqué le ministre Tchagba Laurent qui a affiché une confiance en ces deux cadres.

‘’Nous savons que la fraternité qui existe entre les deux hommes, favorisera la fraternité entre les fils du Plateau, pour qu’ensemble, comme hier, nous avons donné un coup Ko à la présidentielle, nous puissions donner cette fois-ci, un double coup KO‘’, a-t-il ajouté.

Félicitant Ouattara Dramane pour sa désignation, Fabrice Sawegnon a fait savoir qu’il n’est pas du tout opposé à ce choix. Il s’est même engagé à mettre tout en œuvre pour la victoire du Rhdp au soir du 6 mars prochain.

‘’J’aimerais féliciter OD pour sa désignation. La dernière fois, c’était moi qui avait été choisi. Je sais que la pilule avait été très amère pour mon grand-frère qui l’avait très mal digérée. Cette fois-ci, c’est lui qui a été choisi. La pilule n’est pas du tout amère pour moi et je suis disposé à l’accompagner à la victoire… Si on veut gagner, il faut qu’on soit ensemble; il ne faut pas qu’on se trompe de cible. La cible, ce n’est pas Fabrice, ni OD, mais c’est plutôt le Pdci et Jacques Ehouo. C’est eux qui ont le poste au Plateau et nous, on va leur reprendre gentiment ce poste‘’, a-t-il déclaré.

Quant à Ouattara Dramane, le candidat tête de la liste RHDP, il a exhorté les militants de la commune à oublier toutes les querelles du passé. ‘’C’est vrai qu’il y a eu des incompréhensions par le passé et je voudrais que nous les oublions tous de sorte que désormais au Plateau, on ne parle que d’une seule voix‘’, a affirmé OD qui dit être certain de la victoire du Rhdp au soir du 06 mars 2021. ‘’Cette élection est un défi pour Fabrice et moi parce que, depuis l’instauration de la démocratie, le Pdci règne au Plateau. Il faut y mettre un terme. Fabrice et OD ensemble, aucun adversaire ne peut nous battre. Ce n’est pas possible‘’, a-t-il ajouté.