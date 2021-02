Alphonse Soro dévoile ce qu'il reproche à Guillaume Soro

Alphonse Soro ne fait plus partie des proches de Guillaume Soro. Après avoir quitté la sphère soroiste, le président de l'Alliance nationale pour le changement (ANC) ne manque pas de s'en prendre à son ancien député, en exil dans l'hexagone depuis plusieurs mois.

Alphonse Soro déjà bien loin de Guillaume Soro

De retour d'exil le mardi 12 janvier 2021, Alphonse Soro n'a pas mis de temps pour s'exprimer sur son avenir politique. Le président de l'Assemblée nationale qui a été accueilli par des proches à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne, a décidé de ne pas poursuivre le combat aux côtés de Guillaume Soro, en exil en Europe et menacé par un mandat d'arrêt international.

Seulement quelques jours après son retour en Côte d'Ivoire, l'ancien conseiller de feu Amadou Gon Coulibaly à la Primature a mis à sa collaboration avec le mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS), fondé par le député de Ferké, après sa rupture avec l'actuel chef de l'Etat. Alphonse Soro s'est même engagé à se rapprocher du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir et ancien allié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI).

Devant la vive critique dont il fait l'objet de la part des partisans de l'ex-chef du Parlement ivoirien, Alphonse Soro n'est pas resté silencieux. ""Être différent n’est ni une bonne, ni une mauvaise chose. Cela signifie que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même", a-t-il déclaré.

Alphonse Soro de retour au RHDP

La rupture entre Alphonse Soro et celui qui a dirigé les Forces nouvelles sous le régime de Laurent Gbagbo a été diversement interprétée dans la classe politique ivoirienne. Le premier responsable de l'ANC a été très vite perçu comme un traitre. Il aurait donc vendu la lutte entamée par Guillaume Soro contre le camp Ouattara.

Invité sur le plateau de la chaine de télévision ivoirienne NCI, Alphonse Soro a dévoilé les griefs qu'il a contre le patron des soroistes. L'ancien député à l'Assemblée nationale se dit "en phase avec la direction et toutes les bases de l’ANC" et annonce son retour au sein de son parti politique d'origine, le RHDP et auprès du chef d'Etat Alassane Ouattara.

Que reproche Alphonse Soro à Guillaume Soro ?

Alphonse Soro n'a pu s'empêcher de dévoiler ce qu'il reproche à Guillaume Soro, condamné à 20 ans de prison ferme par la justice ivoirienne. Il soutient que l'homme fort de la rébellion pendant le règne du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) "a refusé de faire un bilan lucide du désamour progressif observé avec les bases qui n’ont pas suivi ses mots d’ordre".

Et la nouvelle recrue des houphouëtistes d'ajouter : "Nous avons également des divergences de formes et de fond sur la manière de faire la politique. Désormais, la suite de son aventure sera sans nous."

Le patron de l'ANC a battu en brèche les arguments selon lesquels il aurait effectué de "multiples aller-retour", car pour lui, malgré les divergences politiques internes au sein de la famille politique d'Alassane Ouattara, il a toujours été RHDP et se tient toujours à la disposition du président élu le 31 octobre 2020.

"La seule fois que nous avons franchi le pas pour quitter le RHDP, c’était le 2 mars 2019 quand mes camarades et moi avons décidé d’aller à la compétition électorale de 2020 avec Guillaume Soro comme candidat dans le cadre d’un renouvellement générationnel", a-t-il enfoncé.