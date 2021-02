Candidat à Oumé, Dr Adama Koné: "Je pars totalement libre et je gagnerai "

A Oumé, Dr Adama Koné, cadre du RHDP, s'est déclaré candidat indépendant aux élections législatives du 06 mars 2021. Dans cette interview accordée à Afrique-sur7, l’Enseignant-chercheur en Sciences de la Communication et de l’Information, dévoile ses ambitions politiques pour la ville qu'il écume depuis un quart de siècle.

Dr Adama Koné (candidat indépendant aux législatives à Oumé): "Demeurons sereins pour distinguer le vrai du faux"

Afrique-Sur7 (AFS7) : Comment expliquez-vous qu’après toutes ces années, votre candidature n’ait pas été retenue par votre parti pour les législatives à Oumé?

Adama Koné (AD): Elle ne pouvait pas être retenue parce que je n’ai pas sollicité l’investiture de mon parti. Je n’ai déposé aucun dossier de candidature auprès de la direction du RHDP. J’ai décidé d’aller en indépendant.

AFS7 : Comment est-ce possible qu’un haut responsable d’un parti politique puisse se porter candidat sous la bannière indépendante?

AD: Mais la loi le permet. La loi permet à celui qui veut être indépendant, de l’être. La loi permet aussi à celui qui veut avoir la couverture d’un parti politique, de l’obtenir. Je ne sais pas pourquoi les gens en font un drame. Ce n’est pas une rupture d’avec mon parti politique. J’ai choisi d’être indépendant ; ce qui me permet de ratisser large. C’est-à-dire que le choix se porte sur ma personne, mon histoire politique, sur la qualité des relations que j’ai avec les gens. De surcroît, être Indépendant, me permet de nouer des alliances avec des groupements qui ne sont pas en phase avec le RHDP mais sur lesquels on peut s’appuyer. C’est une démarche stratégique et non une rupture d’avec le parti.

AFS7 : N’aviez-vous pas eu peur de ne pas être désigné face à Touré Aya Virginie qui est députée sortante?

AD: Que les gens pensent ce qu’ils veulent mais moi ça ne m’émeut nullement. Je n’ai pas peur d’affronter qui que ce soit sur le terrain. Pourquoi aurais-je peur de l’affronter dans le parti et aller l’affronter ensuite sur le terrain? Je l’aurai comme adversaire et vous verrez vous-même le résultat au soir du 06 mars prochain.

AFS7 : Comment Adama Koné entrevoit ces élections législatives?

AD: Ma candidature se présente sous de meilleurs auspices possibles. Oumé est un terrain que je connais. C’est un terrain que je pratique depuis au moins 24 ans. J’y ai déjà participé en tant que directeur de campagne du candidat du RDR, du candidat du RHDP en 2010 et en 2015. En 2020, j’ai été encore le directeur de campagne du candidat Alassane Ouattara. Je connais le terrain politique. Je sais comment préparer et organiser efficacement une élection. Je sais comment on gagne une élection en rassemblant le maximum de personnes autour de sa candidature. Au niveau local, j’ai déjà aidé des candidats à se faire élire maire ou député. Même celle dont vous parlez, je l’ai aidée à se faire élire députée. Pour dire que le terrain Oumé n’a pas de secret pour moi. Je connais les coins, je connais tous les recoins et j’ai les hommes pour gagner cette élection.

AFS7: Est-ce une revanche que Adama Koné veut prendre après les municipales de 2018 où vous aviez été écarté in extremis?

AD: Pour les municipales de 2018, nous sommes allés à Gagnoa. Il y a eu des primaires que j’ai remportées. Ensuite, le rapport a été transmis à la direction du parti qui a entériné ma candidature. J’ai eu le résultat. Curieusement, peu de temps après, c’est un autre qui reçoit l’investiture du parti. Là, c’est le parti qui a un problème. Ce n’est pas moi. Le parti dit et se dédit à la fois pour des raisons que moi j’ignore. Mais j’ai accepté d’être discipliné. J’ai laissé faire. J’aurais pu aller en indépendant. Cette année, c’est différent, j’ai décidé d’aller directement en indépendant. J’estime que mon destin dépend de moi et de Dieu, pas d’un individu. J’ai décidé de prendre mes responsabilités. Et c’est légitime vu mon parcours politique.

AFS7 : Quelles sont vos chances de remporter ces élections?

AD: Je suis un homme de terrain. Je suis un homme de mission. Le terrain, je le connais et le parcours depuis de longues années. Le résultat, vous le verrez de vous-même. Que ce soit le candidat du PDCI ou celui du RHDP, c’est une paire que je prends plaisir à affronter lors des élections à venir. Le terrain nous départagera.

AFS7 : Et pourquoi?

AD: C’est pour rétablir la vérité des choses. Il s’agit simplement de rétablir un rapport de force sur le terrain aussi bien vis-à-vis du candidat du PDCI, que vis-à-vis du candidat du RHDP qui n’ont pas la reconnaissance du service rendu. Ce n’est pas de la fanfaronnade. Allez à Oumé et posez la question de savoir qui a des chances de remporter ces élections, on vous le dira. Être indépendant me permet de rassembler toutes les forces en présence sur le terrain. Mes relations avec les populations sont très bonnes. Je ne suis pas en lutte avec les partis. C’est plutôt qu’il me faut un mandat électif. Et pour moi, c’est le moment.

AFS7: Que répondez-vous à ceux qui seraient tentés de vous taxer d’être un indiscipliné ?

AD: Si je suis indiscipliné, pourquoi m’a-t-on choisi pour être le Directeur départemental de campagne du candidat Alassane Ouattara pendant les dernières élections? Un indiscipliné qui fait gagner une élection, c’est important pour un parti politique. Mais je ne me reconnais pas comme étant un indiscipliné. J’ai une personnalité et j’aime qu’on la respecte. Je l’affirme quand c’est nécessaire. Ce n’est pas de l’indiscipline.. Cela n’engage que ceux qui le disent. A un moment donné, chacun prend son destin en main et l’assume. Chacun décide d’aller à une élection en assumant sa décision. Je vais à cette élection et ensuite, on va s’asseoir pour discuter.

AFS7 : A votre avis, quel est le profil de député dont les populations d’Oumé ont besoin ?

AD: Un député doit être accessible, doit connaître son terrain et être en phase avec la population qu’il représente. Il participe au développement de sa circonscription en étant un facilitateur. Il doit être à l’écoute de ses électeurs. Ces valeurs-là, je les incarne. C’est pour ça que je vais gagner cette élection. Je suis en phase avec la population multiculturelle, multi-ethnique. Je pars totalement libre et je gagnerai.

Dr Adama Koné: "Nous allons donner à Oumé le député qu’il mérite"

AFS7: On se souvient que, lors de la présidentielle d'octobre 2020, il y a eu des moments de trouble à Oumé. Pour ces élections à venir, quel est votre message aux populations ?

AD: Les circonstances ne sont plus du tout les mêmes. Nous avions en face de nous des partis politiques qui étaient dans une logique de désobéissance civile. Aujourd’hui, ces mêmes partis présentent des candidats à cette élection. Donc on n’est plus du tout dans le même contexte. Donc je crois et j’espère que ces élections vont se dérouler dans la plus grande quiétude. C’est mon souhait. Ce qui s’est passé pendant les élections présidentielles, est totalement regrettable puisque cela a abouti à la mort d’un élève. Je pense qu’on ne devrait plus en arriver là.

AFS7: A quelques semaines de ces élections, avez-vous un message particulier à adresser?

AD: Je demande à la population de demeurer sereine. De savoir distinguer le vrai du faux. Les élections sont un jeu incompatible avec la violence. Donc il faut rester digne et vigilant. Il faut savoir ce que l’on veut et jamais s’en départir parce qu’on est l’objet de tentations diverses. Oumé est un département qui accuse un déficit de développement. Nous allons donner à Oumé le député qu’il mérite. Celui qui est accessible et se bat pour apporter le développement.

AFS7: Sous quel signe placerez-vous votre mandat en cas de victoire ?

AD: Déjà, la première des choses, c’est de ramener la cohésion sur l’ensemble du département. Ensuite, avoir des relations interpersonnelles, que ce soit avec les chefs de village, les chefs des communautés ou avec l’ensemble de la population. Être également à l’écoute de cette population en terme de besoin, en terme de développement. Puis être l’interface avec les structures étatiques qui se chargent de réaliser les investissements sur le terrain. Un député, c’est aussi ça. Il représente la nation et dans sa circonscription électorale, il doit être l’interface entre les besoins de la population et l’administration publique. Je jouerai ce rôle.

AFS7: Seriez-vous prêt à reverser votre victoire au RHDP ?

AD: Tout se négocie. Pour l’instant, je vais à une élection en tant qu’indépendant. Après, avec mon équipe, on avisera.

AFS7: Avez-vous toujours la confiance du Président de la République ?

AD: J’ai, de tout le temps, été son directeur de campagne et tout s’est très bien passé. J’ai tenu à tour de bras le RDR sur un terrain hostile. Je crois avoir fait pour lui tout ce qui est humainement possible. Je n’ai pas failli. Je reste convaincu qu’il est fier de moi. Donc je suis serein.