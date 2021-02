Un mort au Trésor après le limogeage d'un proche de Soro Guillaume

Le limogeage de Kouhon Clément, proche de l’ex-président de l’ Assemblée nationale ivoirienne Soro Guillaume, vient de faire une grosse victime au sein de la Direction générale de la trésorerie Abidjan-Nord, apprend-on ce vendredi.

Une cadre du Trésor pique une crise et meurt après avoir appris le limogeage d'un proche de Soro Guillaume

Selon Mamadou Traoré, proche de l’ancien chef du Parlement ivoirien, c’est dans la journée du jeudi, qu’est survenu le drame. Dame Traoré Ahoua, chef de service recouvrement au sein de la Direction générale de la trésorerie Abidjan Nord, a perdu soudainement la vie après avoir été informée du limogeage de son "collègue, voisin et allié interethnique" Kouhon Clément.

« Ayant appris le limogeage injuste et injustifié de Kouhon Clément, elle a piqué une crise d'hypertension, suite à l'émotion qu'elle a subie et en est malheureusement décédée », relate l’ancien membre de la rébellion des Forces nouvelles. « Aujourd'hui, c'est le deuil total au sein de la Direction générale du Trésor Abidjan Nord qui vient de perdre deux valeureux Chefs de service. L'un par limogeage politique et l'autre par la mort suite à l'émotion provoquée par le limogeage du premier. Aujourd'hui, au sein de cette Direction, c'est la suspicion généralisée », a-t-il poursuivi.

Ancien compagnon de lutte de Soro Guillaume au sein des ex Forces nouvelles, Kouhon Clément, originaire de l’ ouest de la Côte d’Ivoire, était jusqu’à une récente date, Chef de service statistique de la trésorerie générale Abidjan-nord. C’est le vendredi 5 février 2021 que cet ancien camarade de Charles Blé Goudé au sein du secrétariat général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), a reçu un certificat de cessation définitive de service.

Mamadou Traoré fait le lien de ce limogeage avec l'apparition de celui-ci sur une chaîne de télévision numérique proche de Guillaume Soro. Laquelle sortie a été perçue par ses supérieurs hiérarchiques comme une violation grave du statut général de la Fonction publique et du code d'éthique et de Déontologie des agents du Trésor.

« Devant les membres de l'Observatoire, sur la base d'une vidéo qu'on lui présente, on lui reproche de n'avoir pas respecté son devoir de réserve prôné par le statut général de la Fonction publique et par le code d'éthique et de Déontologie des agents du Trésor. Et ce en tant qu'agent du trésor. Parce qu'il aurait fait une interview sur GKS TV, dans laquelle il mettrait en cause le Président de la République. Et sur le champ, on lui tend une demande d'explication (...) afin qu'il s'explique au plus tard lundi à 10 h », a témoigné l’ancien directeur de l’Institut national de la Formation sociale (INFS).

Kouhon Clément fait désormais partie de la longue liste des lieutenants de l’ex-Premier ministre ivoirien sous Laurent Gbagbo, limogés de leurs postes pour des "raisons politiques". Ex-allié du président Alassane Ouattara, par ailleurs président du RDR, Soro Guillaume est en rupture de ban avec le chef de l'Etat depuis son refus d'adhérer au RHDP parti unifié fondé par son ex mentor Ouattara.