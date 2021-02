L’ Équateur recomptera une partie des voix de l'élection présidentielle. La totalité des votes de la province du Guayas, celle qui compte le plus d'électeurs, et la moitié des votes de 16 autres provinces, seront "révisés", a déclaré vendredi la présidente du Conseil national électoral.

Équateur: Accusations de fraude, demande de recomptage

L’Équateur a annoncé vendredi 13 février, procéder à un recomptage partiel des bulletins de vote utilisés dans l'élection présidentielle en Équateur, à la suite de la demande des deux candidats à la lutte pour une place au second tour.

«100% des votes de la province du Guayas», celle qui compte le plus d'électeurs du pays, et «50% des votes de 16 provinces» seront «révisés», a déclaré la présidente du Conseil national électoral (CNE), Diana Atamaint, lors d'une conférence de presse à Quito.

L'ex-banquier de droite Guillermo Lasso et le leader indigène de gauche Yaku Perez sont au coude à coude pour pouvoir affronter au second tour Andrés Arauz, dauphin de l'ex-président socialiste Rafael Correa (2007-2017).

Yaku Perez du parti Pachakutik, bras politique du mouvement indigène très actif dans le pays, et Guillermo Lasso, représentant la droite, sont au coude à coude pour la seconde place, en vue du second tour, le 11 avril.

Alors que le dépouillement se poursuit, les partisans de Yaku Perez, un avocat écologiste de gauche de 51 ans, s’impatientent et s’alarment. C’est par centaines qu’ils ont manifesté jeudi 11 février à Quito, la capitale, mais aussi dans d’autres villes, dont Guayaquil, le grand port du sud-ouest.

Les associations indigènes et de gauche ont tenu, depuis le premier tour, des rassemblements pacifiques devant les sièges des autorités électorales à Quito et à Guayaquil, le grand port de la côte Pacifique, chef-lieu de la province du Guayas. Elles ont annoncé de nouvelles manifestations en faveur de Yaku Perez.

« Les indigènes sont sur le point de se soulever, de bloquer les rues et de se déployer dans Quito », a averti M. Perez vendredi. « Nous leur demandons d’être calmes, d’avoir de la patience » et d’accepter qu’il faille « un peu plus de temps » avant de disposer des résultats définitifs du premier tour.