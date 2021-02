"Gbagbo rasait les murs de la résidence de Soro pour 100 millions" (Alpha Yaya)

Désormais proche de l’actuel chef d'État ivoirien Alassane Ouattara, le député Touré Alpha Yaya sous-estime la candidature de Michel Gbagbo aux élections législatives du samedi 6 mars prochain dans la commune de Yopougon.

Législatives 2021 : Ce que Alpha Yaya Touré, proche de Ouattara, dit de la candidature du fils de Gbagbo

Hasardeuse. Ainsi pourrait-on qualifier la sortie de l’honorable Alpha Yaya Touré, cadre du RHDP, au sujet de la candidature de Michel Gbagbo aux élections législatives du 6 mars à Yopougon.

Usant de propos « méprisants » et « moqueurs », ce proche d'Alassane Ouattara estime que le fils de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, « pauvre comme un rat d’Eglise », ne disposerait pas du simple minimum pour battre campagne face à l’ogre Kafana Koné, le candidat du RHDP, à Yopougon.

« Je suis convaincu qu’il perdra », déclare cet ex-cadre de la rébellion des Forces nouvelles. Puis de révéler que le fils de Laurent Gbagbo, « rasait en 2018 », les murs de la résidence de l’ancien chef du Parlement ivoirien Soro Guillaume, à la demande de son père, « pour récupérer la somme de 100 millions de nos francs pour assurer sa survie ».

« Et depuis la chute de la maison Gbagbo, je ne pense pas qu'il ait eu quelque chose de substantiel pour modifier son quotidien », dit-il du fils de l’ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye.

Michel Gbagbo dont le père a dernièrement été acquitté des charges de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, est l’un des candidats désigné par la coalition politique comprenant l’aile dure du Front populaire ivoirien (FPI) et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire ( PDCI-RDA) d’ Henri Konan Bédié, pour représenter l’opposition à Yopougon (District d’ Abidjan) face au RHDP.

Mais pour Alpha Yaya Touré, Michel n’a aucune chance de remporter ces élections devant la liste conduite par l'ancien ministre Koné Kafana, par ailleurs maire de Yopougon.

« A moins d'un miracle, je me demande donc comment il pourra battre efficacement campagne. Puisqu'il reste entendu que le nom de son père seul ne suffira pas pour que les électeurs rallient sa cause. Dans une commune où beaucoup de choses ont changé depuis 2011, je suis curieux de voir comment Michel Gbagbo pourra s'y prendre pour rafler la mise face aux candidats du RHDP, maîtres du terrain et bien en place », s'est interrogé l'ancien bras droit de Soro Guillaume, sur les réseaux sociaux.

Les élections législatives sont prévues pour se tenir le samedi 6 mars prochain, et la Commission électorale indépendante (CEI), promet qu'elles seront apaisées et transparentes.