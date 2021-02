Palabre au MVCI de Sékongo Félicien à cause de Guillaume Soro

Proche de Guillaume Soro, l’ancien chef du Parlement ivoirien, Camara Daouda a claqué la porte du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles (MVCI) du président Sékongo Félicien.

Côte d'Ivoire : Camara Daouda (MVCI) lâche Sékongo Félicien pour Guillaume Soro

Camara Daouda a démissionné de son poste de vice-président du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles (MVCI).

Cette décision est consécutive au refus du MVCI, de fusionner avec le mouvement Générations et peuples solidaires (GPS), la formation politique de Guillaume Soro.

« Monsieur le Président du MVCI, Felicien Sekongo, je viens par la présente vous informer de ma décision de démission de la vice-présidence de votre parti que vous avez bien voulu me confier et de ma qualité de militant », lit-on dans la de démission du désormais ex vice-président du MVCI.

Et de poursuivre : « Cette décision fait suite aux derniers choix opérés par la direction intérimaire du parti sans consultation et information aucune et pour être en harmonie avec ma conviction politique. Je veux ainsi éviter toutes contradictions publiques et nous quitter dans l’élégance », a-t-il expliqué.

Le Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles, refuse de fondre au sein du mouvement GPS de l’ex- secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire ( FESCI), comme voulu par l’appel du 16 janvier 2021 du Comité d'orientation et de coordination de GPS.

« Le Parti ne saurait s’engager dans un processus de disparition pour la création d’un autre Parti dit GPS. Et pour marquer cette position, le MVCI a retiré tous ses membres des structures techniques de travail dont s’était doté GPS mouvement citoyen », fait savoir le parti de Sékongo Félicien.

Même s'il dit avoir soutenu la candidature de Soro Guillaume lors du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, le MVCI assure que jamais, il n'avait été question d’une quelconque inféodation du parti à celui de l’ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo et du président Alassane Ouattara.

« Le Mouvement pour la promotion des Valeurs nouvelles en Côte d’Ivoire (MVCI) est un Parti politique d’obédience socialiste, légalement constitué et qui fonctionne en conformité avec ses Statuts et Règlement intérieur (…) Le parti n’entend aucunement se détacher des Valeurs, Principes et Orientations qui ont prévalu à sa création », a déclaré le MVCI.

En alliance avec le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) du président Henri Konan Bédié; le Front populaire ivoirien (FPI) de Pascal Affi N’guessan; et le COJEP de Charles Blé Goudé, le MVCI avait participé aux côtés de Soro, au boycott de la présidentielle d'octobre 2020 sanctionnée par la réélection du président Ouattara (RHDP) à un troisième mandat.

Accusé de tentative de déstabilisation de la Côte d’Ivoire, Guillaume Soro vit en exil en Europe depuis le 23 décembre 2019, alors qu’il tentait de regagner Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Plusieurs de ses proches dont Sékongo Félicien et Alain Lobognon, arrêtés dans la foulée, sont depuis lors détenus en prison.