RHDP : Bictogo et Bruno Koné en quête d'un siège "digne"

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) au pouvoir depuis 2011 veut se donner peau neuve. Au moment où Alassane Ouattara mène son 3e mandat, son parti politique ambitionne de se bâtir un siège digne de ce nom.

Le RHDP rêve d'un nouveau siège

Bruno Nabagné Koné et Adama Bictogo, tous les deux cadres au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), sont à la manoeuvre afin d'offrir un nouveau siège au parti politique du président ivoirien Alassane Ouattara.

Lundi 15 février 2021, Adama Bictogo, par ailleurs directeur exécutif, a eu une séance d'échanges avec Bruno Koné, le coordonnateur RHDP de la Bagoué au siège de leur parti. Le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement a remis à l'ancien ministre ivoirien de l'Intégration africaine les documents afférents au terrain acquis par le parti pour la construction d'un siège digne de la grandeur du RHDP, a-t-on appris.

"J'ai eu, cet AM, une séance de travail avec le ministre @BictogoAdama, DE du @RhdpO, au siège du parti. À cette occasion, j'ai procédé à la remise des documents relatifs au terrain acquis par la Dir. du RHDP, pour la construction d’un nouveau siège à la dimension de notre grand parti", a fait savoir Bruno Koné sur son compte Twittter. Mais pour l'heure, le défi immédiat pour le camp présidentiel demeure les élections législatives du 6 mars 2021.

Le RHDP face au défi des législatives

En Côte d'Ivoire, les élections législatives sont prévues pour le 6 mars 2021. Si pour l'élection présidentielle, l'opposition ivoirienne a boycotté le scrutin, le scénario est tout autre. En effet, les principaux partis politiques, notamment le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) cher à Henri Konan Bédié ont décidé de mener la bataille pour la conquête de sièges à l'Assemblée nationale.

Le chef d'État et le RHDP n'ont pas manqué de le faire savoir. Ils ont pour ambition de rafler la majorité à l'hémicycle. Et cela passe par une écrasante victoire. Mais la bataille s'annonce rude. Par exemple, à Yopougon, la formation politique dirigée par ADO sera face à Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président Laurent Gbagbo.

L'opposition prête à faire mordre la poussière à Ouattara

Candidat aux législatives dans la circonscription de Yopougon, Michel Gbagbo a clairement indiqué son intention de faire mordre la poussière à l'ex-directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) et les siens dans cette commune réputée fidèle au Front populaire ivoirien.

Pour Gnamien Konan, président du parti politique La nouvelle Côte d'Ivoire (NCI), le RHDP est bel et bien minoritaire en Côte d'Ivoire. "Mes amis, mobilisons-nous comme jamais pour prouver au monde entier que Ouattara et son RHDP sont archi minoritaires en Côte d’Ivoire. Votons massivement pour 1 seul candidat de l’opposition dans chaque circonscription aux prochaines législatives. Prenons le pouvoir législatif", a-t-il lancé en décembre 2020. Toutefois, l'ancien ministre ivoirien a précisé que "l'objectif est d'aller aux élections législatives dans de meilleures conditions d'équité et de cohérence".