Législatives 2021 : La feuille de route de Ouattara aux candidats RHDP

Alassane Ouattara a procédé, mardi, à l'investiture des candidats du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) pour les prochaines législatives. Le président ivoirien, qui entend se donner une majorité au Parlement ivoirien, a tenu à leur donner une feuille de route pour peaufiner leur stratégie de campagne.

Alassane Ouattara aux candidats RHDP : « Donnez les moyens législatifs de gouverner »

6 mars 2021, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour renouveler l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. À cet effet, les partis politiques et autres candidats retenus pour ce scrutin législatif s'activent d'ores et déjà pour appâter les citoyens ivoiriens inscrits sur la liste électorale afin d'arracher leurs suffrages à coup de campagne électorale. Mais avant la tenue de cette campagne, l'état-major des candidats s'active pour placer leurs chevaux dans le starting-block afin d'en faire des gagneurs.

Vainqueur de la précédente élection présidentielle, Alassane Ouattara a dû rentrer d'un séjour en France pour investir les candidats du parti unifié (parti présidentiel) à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ivoirienne. Aussi, dans son allocution lors de cette cérémonie d'investiture haut en couleur, au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan (capitale économique ivoirienne), le chef d'État a, d'entrée, félicité ses collaborateurs dont les candidatures ont été retenues par les instances du parti.

« En ce qui concerne le RHDP, je voudrais me féliciter du processus à la fois consensuel et démocratique qui a conduit au choix des candidats, qui défendront les couleurs de notre parti le 6 mars prochain », a déclaré l'ancien Premier ministre d'Houphouët Boigny, avant d'ajouter : « Je voudrais vous féliciter d’avoir été retenus, parmi tant de femmes et d’hommes de qualité, pour défendre les couleurs du RHDP, le seul parti à avoir présenté des candidatures dans les 255 circonscriptions. »

Le président du parti au pouvoir a cependant interpellé les candidats de son parti en leur présentant la mesure du défi qui les attend. « Vous devez dorénavant rassembler autour de vous, toutes les forces vives de notre parti et bien au-delà, pour remporter les élections dans vos circonscriptions respectives », a déclaré le garant de l'État ivoirien. Avant de leur indiquer que seuls leur engagement, leur union et leur solidarité qui seront le meilleur gage de leur succès à ce scrutin.

« J’ai confiance en chacune et en chacun d’entre vous, en vos qualités personnelles et en votre engagement collectif pour relever le défi de nous donner une large majorité à l’Assemblée nationale ; je devrais dire, de renforcer notre majorité. Ce sera la preuve de la force de notre parti et de son ancrage sur l’ensemble du territoire national. Ce sera également la voie pour garantir, à la Côte d’Ivoire, la paix et la stabilité nécessaires à la poursuite de son développement pour le bien-être de nos populations », les a boostés leur mentor, qui vise à se former un groupe parlementaire majoritaire en vue de soutenir, sans entraves, les actions du gouvernement ivoirien.

À noter cependant que le RHDP aura en face des candidats de l'opposition, formée par la paire Henri Konan Bédié (PDCI) et Laurent Gbagbo (FPI), dont les coalitions qui les soutiennent ont décidé d'aller, main dans la main à quelques exceptions près, ainsi que des candidats indépendants, à ces élections législative