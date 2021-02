Affaire "Samba David financé par Ouattara": Voici toute la vérité

En précampagne dans la circonscription électorale de Ouragahio, le candidat indépendant Samba David ferait l’objet d’une vaste campagne de dénigrement, orchestrée par ses adversaires de EDS, une plateforme politique proche de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo.

Samba David: "Je dénonce la méchanceté avec laquelle ces personnalités de EDS me traitent aujourd’hui"

« Nous déplorons la méchanceté avec laquelle nous sommes traités aujourd’hui », a déclaré Samba David dans un entretien téléphonique accordé à Afrique-sur.fr. L'activiste de la société civile dit faire l'objet d'une campagne de dénigrement en cette période de précampagne électorale comptant pour les élections législatives du 06 mars 2021 en Côte d'Ivoire.

Candidat indépendant dans la circonscription électorale de Bayota, Dahiepa-Kehi, Ouragahio et Yopouhé communes et sous préfectures, Samba David est soupçonné par ses détracteurs, de rouler pour le camp Ouattara. Selon ces derniers, Doyou Nicaise de son vrai nom, serait financé par un membre du gouvernement ivoirien dans l’objectif de réduire considérablement les chances du candidat du parti de Gbagbo à ces élections.

Samba David pense que « toutes ces basses besognes » menées contre lui, tiennent leur source de l’échec des négociations visant le retrait de sa candidature au profit du maire Antoni Garou, en lice pour le compte de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS).

« Ce sont des cadres de EDS parce qu'ayant échoué dans les négociations visant le retrait de ma candidature, font du dénigrement en racontant ce genre de choses », a-t-il réagi, précisant que ce sont « des cas isolés ». « Ils ont dit que je fais partie de ceux qui auraient reçu de l’argent du président Alassane Ouattara pour maintenir leurs candidatures. J’ai été visé personnellement et mon nom a été cité par le candidat EDS dans des villages de la localité où il est en précampagne », a-t-il dénoncé.

« Je dénonce la méchanceté avec laquelle ces personnalités de EDS me traitent aujourd’hui. Comme si tu n’es pas EDS, tu ne peux jamais être candidat quelque part, alors qu’ils ne sont pas prêts à promouvoir la valeur et les compétences de certaines personnes », s’est insurgé le candidat aux législatives. Cet acharnement des pro-Gbagbo contre cet ancien cadre de la jeunesse du Front populaire ivoirien (FPI), reconverti en acteur de la société civile, a également suscité plusieurs interrogations chez certains internautes.

« Il a juste décidé d'être candidat pour les élections législatives dans sa région. Est-ce une offense à quelqu'un ? », s’interroge un certain Nahounou Daléba dans un post sur Facebook. « On peut comprendre les piques et propos de campagne mais le mensonge et surtout le mensonge démesuré venant de ceux qui le courtisent pour qu'il se retire, c'est plutôt triste », s’est-il désolé.

Avant de poursuivre : « Si lui qui s'est battu corps et âme pour le pouvoir Gbagbo, lui qui a fait la prison pour sa fidélité aux idéaux de Gbagbo, est aujourd'hui traité ainsi, qu'en sera-t-il pour nous autres qui ne connaissons Gbagbo que par notre simple amour ? », s'est-il interrogé. Samba David aura face à lui, le samedi 6 mars 2021, les candidats Antoni Garou (EDS) et Alcidé Djédjé, ancien ministre sous Laurent Gbagbo, désormais au RHDP, parti au pouvoir dirigé par le président Alassane Ouattara.