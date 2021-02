Hamed Bakayoko n'a pas été empoisonné, voici où il se trouve

On en sait un peu plus sur l’état de santé du Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko dont la dernière apparition publique remonte au mercredi 10 février dernier, lors d'une cérémonie à Abobo (Abidjan).

Côte d' Ivoire: Des nouvelles concernant l' état de santé du Premier ministre Hamed Bakayoko

Son absence, mardi dernier à la cérémonie d’investiture des candidats du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aux prochaines élections législatives, a suscité l’inquiétude de plus d’un sur son état de santé. Hamed Bakayoko, le Premier ministre ivoirien est souffrant certes, mais pas victime d’un empoisonnement comme veulent le faire croire certains sur les médias sociaux.

Selon des informations, le chef du Gouvernement ivoirien souffrirait d’une « grosse fatigue » au point où ses médecins lui ont conseillé un « repos» médical. Une information confirmée par le site d'informations AfrikSoir qui assure avoir joint le cabinet du successeur d'Amadou Gon Coulibaly à la primature. Le média fait savoir également que c’est cette même fatigue qui avait suscité son déplacement en France, le 7 janvier 2021, par vol régulier.

Conformément aux prescriptions de ses médecins, le ministre de la Défense ne reçoit pas de visite actuellement; il ne travaille pas et ne communique pas non plus. Il poursuivrait son repos médical chez lui à domicile, entouré des siens. « Comme tout être humain, et vu l’importance des charges qu’il occupe depuis plusieurs années, le corps humain réclame un repos à Hamed Bakayoko qui ne prend pratiquement pas de vacances. Le corps humain n’est pas une machine, encore que quand une machine est saturée, il faut penser à ménager cette machine », fait savoir une source proche du RHDP, le parti au pouvoir.

Notre source ne manque d’ailleurs pas de fustiger les propagateurs de la thèse de l’empoisonnement. « SEM Hamed Bakayoko est assurément fatigué; il est peut-être même malade comme chacun de nous peut l’être, mais tout cela est très loin des fantasmes de ceux qui rêvent nuit et jour de le voir disparaître à jamais pour déstabiliser la Côte d’Ivoire », dénonce-t-elle.

La dernière apparition physique du Premier ministre Hamed Bakayoko, remonte au 10 février 2021 à Abobo lors de la cérémonie de présentation des candidats du RHDP pour les élections législatives du 06 mars dans la commune d'Abobo. Maire d'Abobo et député de Séguela, Hamed Bakayoko fait partie du cercle restreint du président Alassane Ouattara.

Ministre des NTIC sous Laurent Gbagbo, il est a été ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dès l'accession au pouvoir du président Ouattara en 2011. Il est depuis 2017, le ministre d'Etat, ministre de la Défense; poste qu'il cumule avec la primature depuis juillet 2020, date du décès brusque de l'ancien Premier ministre Amadou Gon coulibaly.

Travailleur infatigable, ce potentiel successeur à Alassane Ouattara, est un des acteurs clés du processus de réconciliation nationale en cours en Côte d’Ivoire depuis la fin de la dernière crise électorale d'octobre 2020. C'est Hamed Bakayoko qui a piloté les négociations entre le pouvoir et l'opposition; ce qui a abouti à la décision des opposants de participer aux législatives à venir.

Une autre source jointe par Afrique-sur7 insiste sur la faussété de la thèse de l'empoisonnement et rassure que le Premier ministre, "au repos pour 10 jours à sa résidence, reprend le service le lundi".