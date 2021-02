Législatives Cocody : Bédié et le PDCI s'activent pour Yasmina Ouégnin

Yasmina Ouégnin, candidate PDCI aux législatives dans la commune huppée de Cocody, est clairement engagée pour remporter ce scrutin. Le PDCI, parti de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, lui témoigne d'ores et déjà un soutien sans faille pour permettre à la Députée sortante de la commune présidentielle de conserver son poste.

Yasmina Ouégnin prête à « défendre le parti de Félix Houphouët-Boigny à Cocody »

6 mars 2021, date de la tenue des élections législatives pour le renouvellement des membres de l'assemblée nationale de Côte d'Ivoire. À cet effet, les partis politiques, ainsi que les candidats à ce scrutin sont en branle pour arracher le suffrage des citoyens ivoiriens. Yasmina Ouégnin, qui rempile pour un troisième mandat de parlementaire, peut compter sur le Parti démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) dans cette autre bataille.

Ce n'était pourtant pas le cas lors de la dernière législature, où la fille de l'ancien chef du protocole de Félix Houphouët Boigny, candidate indépendante, a dû affronter la machine du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti au pouvoir), avec comme candidate, l'ancienne ministre de la Communication, Affoussiata Bamba Lamine, aujourd'hui en exil avec Guillaume Soro (ancien Président de l'Assemblée nationale). Yasmina Ouégnin avait remporté hauts les mains ce scrutin. Le Président Bédié était alors en alliance avec le Président Alassane Ouattara dans le cadre du RHDP.

Au sein de son groupe parlementaire, Vox Populi, celle que ses compagnons appellent affectueusement Yas défend crânement les positions qu'elle croit bonnes pour le peuple ivoirien, sans succomber à une quelconque intimidation. Radiée, la polytechnicienne a finalement été réhabilitée par son parti, le PDCI-RDA, qui vient d'ailleurs de la désigner comme sa candidate aux prochaines législatives dans la commune présidentielle. Aussi, des responsables de l'Union des femmes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (UFPDCI) ont-elles eu des échanges avec l'Honorable Yasmina Ouégnin. C'était le jeudi 18 février 2021, à la Maison du PDCI à Cocody. L'objectif de cette rencontre était d'entretenir les femmes sur l’esprit, les enjeux, les tenants et les aboutissants de cette importante consultation électorale.

« Je suis ravie de ce que le Pdci, de la base à la Direction, et de la Direction à la base, ait porté son choix sur moi pour être le porte-étendard du Pdci-Rda à Cocody. Pour défendre le parti de Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Un parti de combattants et de combattantes. Un parti qui s’élève toujours contre l’injustice, un parti qui prône des valeurs de paix, de dialogue, de fraternité vraie et surtout un parti dont l’objectif premier est de se mettre au service des Ivoiriens », s'est félicitée celle qui siège au Parlement depuis dix années déjà.

La campagne électorale pour ce scrutin législatif s'ouvre dès le 26 février, et la candidate entend mettre foncer à 100 à l'heure. « Nous avons un grand combat qui s’annonce ! À partir du 26 février, nous n’aurons plus de questions à nous poser », a-t-elle recommandé aux nombreuses militantes gonflées à bloc pour l'accompagner dans son « périple ».

Cependant, Yasmina Ouégnin a tenu à lever toute équivoque autour du rôle assigné au député dans une République afin de mieux éclairer la lanterne de ces mandants sur son bilan lors de la précédente législature. « En tant que députée, notre rôle à nous tous, est d’exercer un contre-pouvoir par rapport à l’exécutif, c’est-à-dire au président de la République et au gouvernement. Son travail n’est pas d’être un agent de développement », s'est-elle voulue formelle, avant d'ajouter : « Le député, ce n’est pas lui qui érige les maternités, ce n’est pas lui qui construit les écoles ou bitume les voies. S’il a les moyens ou un réseau local ou international qui peuvent lui permettre de poser des actions dans les communautés, pourquoi pas ? C’est tant mieux ! »

Celle qui était la benjamine de l'Assemblée nationale déplore par ailleurs le climat qui prévaut dans l'Hémicycle ces dernières années. « Ce qui complique la tâche du député, c’est la volonté clairement affichée de nous emmener à la pensée unique et du parti unique », a-t-elle dénoncé.

La suppléante de Yasmina Ouégnin, Chantal Akissi Brou, déléguée Pdci de Cocody 1, est également montée au créneau pour lancer cet appel aux femmes ivoiriennes composant l'auditoire : « Allez mobiliser vos maris, frères et sœurs, vos enfants, les nouveaux majeurs et faire bloc autour de la candidate du Pdci Rda-Rda, Yasmina Ouégnin, pour la victoire finale. Allons pour la bataille. Il s’agit d’aller voter massivement pour arracher notre terre. N’ayez pas peur, nous sommes chez nous. Allons reconquérir notre pays la Côte d’Ivoire. »

À noter que le PDCI et le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo ont décidé d'aller en rang serré à ces élections. Passée la crise électorale intervenue lors du scrutin présidentiel d'octobre 2020, les partis d'opposition ont décidé de participer à ces législatives pour constituer un contre-pouvoir au pouvoir d'Abidjan.