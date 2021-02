Les performances de CACI reconnues, son DG Saad El Hamzaoui distingué

Après 33 années d'intenses activités en Côte d' Ivoire dans plusieurs domaines, le Directeur Général de Comptoir d'aluminium de Côte d' Ivoire (CACI), Saad El Hamzaoui, a reçu, le samedi 20 février 2021, le prix du meilleur entrepreneur privé pour le développement et l'émergence 2020- 2021.

21ème édition des PRIMADEMCI: Le DG de Comptoir aluminium de CI, Saad El Hamzaoui, honoré

Initié par l'une des plus prestigieuses structures de distinction en Afrique, Safam-Communication, ce prix vient encore confirmer le leadership de CACI. Selon le directeur de Safam-Communication, Adams Sanogo, plusieurs faits ont milité à la distinction de l' entreprise Comptoir d'aluminium de Côte d' Ivoire et de son premier responsable dans cette catégorie.

Il s'agit entre autres de la qualité et des performances réalisées dans le domaine de la menuisierie aluminium. Car en tant que représentant exclusif et légal d'un profil espagnol Strugal, la société CACI est cooptée pour la conception, la confection et la réalisation d'oeuvres en aluminium sur de nombreux programmes immobiliers en Côte d' Ivoire.

A cela s'ajoute, l'accueil de nombreux étudiants en satge de perfectionnement du centre multifonctionnel offert par sa majesté le roi du Maroc, Mohammed VI (Que Dieu l'assiste). Et cela, conformément à la coopération sud sud prônée par le numéro un du royaume chérifien. Quant au DG de CACI, Saad El Hamzaoui, il a exprimé sa gratitude à Safam-Communication et à son personnel grâce à qui "nous évoluons dans le bon sens".

Outre la vingtaine de lauréats de tous les secteurs d'activités qui ont été primés, Saad El Hamzaoui est à sa 5è distinction en moins de 2 ans.