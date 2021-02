CAN U20: Maroc et Ghana en scène, le programme de ce mardi

La CAN U20 ou la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, édition 2021, a débuté dimanche en Mauritanie, moins de dix jours après la fin du CHAN 2020 au Cameroun, remporté par le Maroc.

CAN U20 en Mauritanie: Retour conquérant des lionceaux de l’Atlas

Après l’exploit des Lions de l’Atlas locaux (vainqueur du titre) au Cameroun lors du CHAN 2020, place maintenant aux Lionceaux à la CAN U20 2021 en Mauritanie

Au programme de la compétition continentale, deux matchs, deux belles affiches du groupe C sont à suivre ce mardi 15 février 2021. Les deux favoris de cette poule, le Maroc et le Ghana, débutent face à un adversaire supposément inférieur sur le papier, respectivement la Gambie et la Tanzanie.

Ghana – Tanzanie (16h)

Gambie – Maroc (19h).

“Après avoir remporté le tournoi qualificatif en Zone Afrique du Nord, les Marocains arriveront en confiance, eux qui n’avaient plus participé à la compétition depuis l’édition 2005. Pour l’occasion, le sélectionneur Zakaria Aboub peut s’appuyer sur un effectif impressionnant sur le papier avec notamment le milieu de terrain Oussama Targhalline, récemment retenu pour la première fois avec l’équipe première de l’Olympique de Marseille, mais aussi l’attaquant Nabil Touaizi (Espanyol Barcelone, ex-Manchester City) et l’ailier des U19 du FC Barcelone, Zacarias Ghailán. La prudence sera tout de même de mise car, en face, la Gambie monte en puissance et s’est qualifiée en éliminant la Guinée et le Sénégal, finaliste des trois précédentes éditions !”, rapporte la presse.

A en croire Zakaria Aboub, l’entraineur du Maroc, ses Lionceaux sont fin prêts pour aborder la CAN U20 en Mauritanie. « Le premier match est la clé pour la qualification et pour aller le plus loin possible dans la compétition. C’est pour cela que nous devons absolument gagner ce mardi… Nous avons bien travaillé à Laâyoune et aussi à Casablanca, a expliqué le technicien marocain au micro de la chaîne Arryadia. Nous avons pu récupérer les joueurs qui étaient blessés sur lesquels nous comptons beaucoup. Tout se passe bien et le moral est au beau fixe. Tout le monde est décidé à bien représenter le Maroc. La FRMF a beaucoup fait pour nous mettre dans de très bonnes conditions », a ajouté Zakaria Aboub.

Le Maroc a remporté début février la finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en battant 2 à 0 le Mali, à Yaoundé (Cameroun). Déjà vainqueurs en 2018, les Lions de l'Atlas deviennent la première sélection à remporter la compétition deux fois de suite.

Notons que les groupes de la CAN U20 se composent comme suit :

Groupe A : Mauritanie, Cameroun, Ouganda, Mozambique

Groupe B : Burkina Faso, Tunisie, Namibie, Centrafrique

Groupe C : Ghana, Tanzanie, Gambie, Maroc