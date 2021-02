CAN U20: Le Ghana élimine le Cameroun et se positionne en 1/2 finale

En quarts de finale de la CAN U20, le Ghana a éjecté le Cameroun jeudi pendant que l’Ouganda s’est à son tour qualifié pour les demi-finales de la CAN des moins de 20 ans en venant à bout du Burkina Faso aux tirs au but (0-0, 5-3 tab).

Quarts de finale CAN U20 riche en tirs au but

Le Ghana et l’Ouganda se sont emparé des deux premiers billets des demi-finales en écartant leurs adversaires aux tirs au but jeudi à Nouakchott en Mauritanie.

Dos à dos après 90 minutes malgré plusieurs occasions nettes de chaque côté, le Ghana et le Cameroun, deux anciens vainqueurs de l’épreuve, ont attendu la prolongation pour trouver la faille sur une tête du Camerounais Kevin-Prince Milla (aucun lien de parenté avec l’illustre Roger Milla), trouvé à la 103e minute sur un corner frappé par Etienne Eto’o.

Un coaching gagnant de la part du sélectionneur Christophe Ousmanou car les deux joueurs étaient tous deux entrés en jeu ! Mais les Black Satellites ont réagi aussitôt et égalisé sur une reprise un peu ratée dans la surface de Frank Boateng, lui aussi sorti du banc, dont le rebond a surpris Hecube (104e).

C’est donc au bout du suspense que le Ghana a pris le dessus sur le Cameroun (1-1 ap, 4-2 tab).

CAN U20 - Dominer n’est pas gagner: Le Burkina Faso surpris par l’Ouganda

L’Ouganda a disposé du Burkina Faso aux tirs au but (0-0, 5-4) pour se qualifier pour les demi-finales de la CAN U20. Les Étalons juniors ont rendu les armes à l’issue de la séance des tirs au but (4-5).

C’est le défenseur burkinabé Yacouba Djiga qui a manqué sa tentative le premier, alors que du côté ougandais, tous les penaltys ont été transformés.

Les Ougandais vont donc en demi-finale dès leur première participation à la compétition ! Les Cranes U20 y affronteront le vainqueur de Maroc-Tunisie quand les Ghanéens seront opposés en demi-finale au vainqueur du choc des outsiders entre la Gambie et la Centrafrique. Les deux matchs sont programmés pour ce vendredi.