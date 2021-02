Danané-Mahapleu: Soutien tardif du RHDP à ses candidats du Tonkpi?

Localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Danané, Mahapleu connait une ambiance toute particulière ces jours-ci, surtout à l'approche des élections législatives du 06 mars 2021.

Danané: Ce qui se passe à Mahapleu

On aurait pensé dans le peuple à un ridicule conte de fée. Voir une colonne de chinois, bravant le soleil du midi pour guider des engins dans des restes de rues maladroites de la ville de Mahapleu, donne du rictus au coin des lèvres. Chose incroyable pourtant vrai !!! Le RHDP, parti cher au président Alassane Ouattara, a bien réalisé le bien-fondé d'une assistance à une population du Tonkpi, souffrant du manque criard d'infrastructures routières. Man, Biankouman, Logoualé, Danané, Zouan-Hounien et Bin-Houyé, n'ont plus de rues tracées. Un tour à Mahapleu, Logoualé, Zouan-Hounien et Bin-Houyé, permet de se faire une idée de l'état de dégradation très avancé des rues de ces villes.

Tout tombe en ruine. Tout s'y écroule. Le Far-west ne respire plus l'oxygène des grandes villes. Tout va en lambeaux. Dieu merci, le Chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a pris la pleine mesure de la situation. Au moment où s'ouvrent la campagne électorale pour les élections législatives du 06 mars 2021, le pouvoir Ouattara accède à la volonté populaire en réalisant ce vœux vieux et cher à tous : l'ouverture des voiries dans le Tonkpi.

Ce Vendredi 26 Février 2021, le RHDP a sorti la grande artillerie routière. En quelques heures seulement, les mastodontes se sont vite mis à racler et à sarcler les rues traditionnellement fermées de Mahapleu. De la voie principale jusqu'à l'école catholique, des machines vrombissent encore. Sur le regard hagard des passants surpris.

Le reprofilage des voiries dans le Tonkpi demeure l'épineuse équation sur la route d'un développement à géométrie variable. Et pourtant, la volonté n'y manque pas. En cela, les populations espèrent une continuité de l'action de ce jour qui ne doit pas être seulement une séduction de campagne électorale.

Sony WAGONDA

Correspondance particulière