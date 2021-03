Bagoué - Bruno Koné: "Il faut choisir des députés proches de Ouattara"

Bruno KONÉ, candidat opposé à Konaté Navingué, dans la circonscription de Blésségué - Kouto, dans la région de la Bagoué, a lancé sa campagne en vue des élections législatives du 6 mars 2021.

Bagoué: Bruno Koné en phase avec la population de Blésségué

Le Ministre Bruno Nabagné KONÉ a procédé au lancement de sa campagne pour les législatives le samedi 27 février dernier, à Blésségué, devant plusieurs milliers de personnes venues entendre le message de ce cadre du RHDP. C'est un public chaleureux qui est sorti en grand nombre, pour accueillir le patron du parti Houphouëtiste dans la Bagoué, le samedi 27 février 2021.

Pendant des minutes, le candidat titulaire de la liste "Côte d'Ivoire nouvelle", a tenu un discours offensif, harrangant la population venue l'écouter. "Chers frères ; chères sœurs, ne nous trompons pas. Celui qu'on va élire député est supposé travailler avec le Président Alassane Ouattara. Si on veut que les décisions prises soient des décisions en notre faveur, en faveur de la région de la Bagoué, en faveur de Blésségué, en faveur de Kouto et de toutes les localités de la Bagoué, il faut qu'on choisisse les députés proches d'Alassane Ouattara", a-t-il déclaré.

S'exprimant devant un parterre de Chefs traditionnels, femmes, jeunes élus et cadres de la région, Bruno Nabagné KONÉ a laissé peu d'espoirs à l'opposition, se montrant ferme sur le choix des candidats. "Prenons ceux qui peuvent travailler pour nous. Ne prenons pas ceux qui vont venir juste pour avoir un emploi", a-t-il lancé.

Le Ministre Bruno Nabagné KONÉ a par ailleurs rassuré de son engagement à toujours œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations, à tous les niveaux. "Je sais que la plus grosse préoccupation des populations ici, c'est l'électrification des trois localités restantes. Qu'elles soient rassurées, nous allons faire cent pour cent d'électrification en 2021", a-t-il promis.

Terminant son propos, le "baobab" de la Bagoué a dit compter sur la détermination de tous et de chacun, pour une victoire écrasante et sans ambages, au soir du 6 mars prochain. Konaté Navigué, cadre du FPI pro-Affi, dont la candidature a été validée dans la circonscription de Blességué-Kouto, espère une victoire lors de ce scrutin.

Heureux de faire partie des candidats qui seront dans le starting-block pour ce scrutin, l'ancien président des jeunes du FPI a aussi lancé sur son compte Twitter : « Je suis candidat aux législatives chez moi dans la circonscription électorale de BLESSEGUE-KOUTO. J'en suis honoré. Serais je l'honorable ? », a-t-il interrogé. Puis d'ajouter : « Je m'y battrai pour. En avant pour la Victoire».

Le proche de Pascal Affi N'Guessan aura cependant fort à faire contre un baron du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Bruno Nabagné Koné. Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, ancien porte-parole du gouvernement, cadre de la région et député sortant de la circonscription de Blességué-Kouto, entend défendre bec et ongle son mandat à lui confié par ses parents, cinq ans plutôt, pour le compte du parti d'Alassane Ouattara.

La lutte s'annonce donc épique entre ces frères de Kouto, dont les partis sont farouchement opposés à ce scrutin à venir.