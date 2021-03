JIF 2021: Femmes et filles, premières victimes des conflits en Afrique

FIJ 2021 - Le monde célèbre ce lundi 8 mars la Journée Internationale de la Femme ( JIF 2021 ). « Les femmes et les filles continuent d’être les premières victimes des conflits et crises qui frappent notre continent », selon Moussa Faki.

JIF 2021 - "Il faut œuvrer individuellement et collectivement, à la conquête de leurs droits" - Journée Internationale de la Femme

A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, le président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a réaffrimé, dans une déclaration publiée lundi, l’engagement de l’UA en matière d’égalité de sexe.

ll a souligné la nécessité de la mise en œuvre effective des plans d’action sur l’Agenda Femmes, paix et Sécurité, ajoutant que toutes les mesures, déclarations, conventions adoptées en faveur des femmes au niveau continental et international ne doivent pas être considérées par ces dernières comme une facilité ou une faveur qui leur est accordée. Elles les méritent, a-t-il dit.

«Cependant, ces mesures ne pourront être effectives que si les femmes elles-mêmes font preuve d’audace, œuvrent individuellement et collectivement, à la conquête de leurs droits et à l’affirmation de leurs devoirs», a ajouté le président de la Commission de l’UA.

Ces dernières se sont traduites en engagements politiques au niveau des chefs d’État et de Gouvernement avec notamment la Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique, la politique de la parité de la CUA et aujourd’hui le lancement de la stratégie de l’UA pour l’égalité Femme-Homme et l’autonomisation des femmes 2018-2028. L’égalité et l’autonomisation de la femme sont conçues comme des facteurs d’épanouissement des femmes africaines, comme une opportunité de les sortir de leurs conditions déplorables, faites de violences, d’exclusion, de préjugés.

Seul candidat à sa succession, l’ex-premier ministre a été réélu à la tête de l’Union africaine en début d'année 2021 obtenant le soutien de 51 des 55 Etats membres, lors d’un sommet virtuel de l'organisation. Les dirigeants africains se montrent de plus en plus agacés face à la course effrénée aux vaccins, dans laquelle ils partent avec un lourd handicap. Dans une récente interview, M. Faki avait ainsi dénoncé le « nationalisme vaccinal » et les « pays riches qui s’arrogent la priorité, certains précommandant même plus que ce dont ils ont besoin ».

JIF 2021 - Comprendre l’histoire et les origines de la journée internationale de la femme

Pour mieux comprendre l’histoire et les origines de la journée internationale des droits des femmes, il faut remonter le temps au début du XXe siècle. À cette époque, les luttes ouvrières et les manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail mais aussi l’égalité entre les hommes et les femmes se multiplient dans plusieurs pays européens et du monde occidental.

Ainsi, l’idée de la journée de la femme voit pour la première fois le jour grâce à Clara Zetkin. Cette militante socialiste allemande évoque le sujet en 1910 lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes réunies cette année-là à Copenhague, au Danemark. Lors de cet événement, pas moins de cent femmes en provenance de 17 pays font le déplacement et approuvent à l’unanimité sa proposition d’organiser une journée des femmes afin de promouvoir leur combat en faveur du droit de vote.

Un an plus tard, en 1911, plusieurs pays dont l’Autriche, le Danemark, l’Allemagne ou encore la Suisse décident donc de célébrer cette journée des femmes. Un million de femmes descendent alors dans les rues le 19 mars, une date en référence à la révolution de 1848 et à la Commune de Paris.

L’initiative prend de l’ampleur ailleurs dans le monde, à tel point que des femmes russes prennent le risque d’organiser des rassemblements clandestins le dernier dimanche du mois de février 1913. Le mouvement se poursuit lorsque, le 23 février 1917 (soit le 8 mars sur le calendrier grégorien), des ouvrières russes décident de lancer une grève générale à Petrograd (ancien nom de Saint-Pétersbourg, ndlr) réclamant du pain et la paix. Ces manifestations donneront alors lieu au début de la Révolution bolchévique.

Mais il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour assister chaque 8 mars, un peu partout dans le monde, aux traditionnelles célébrations de la journée de la femme. La Journée internationale des femmes est finalement officiellement reconnue par l’ONU en 1977. JIF 2021