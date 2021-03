Hommage à Hamed Bakayoko: "Il est parti vers les cieux loin des clameurs"

Hommage à Hamed Bakayoko - La Côte d'Ivoire à nouveau endeuillée après la mort du Premier ministre ivoirien surnommé le "Golden Boy", moins d’un an après le décès d’ Amadou Gon Coulibaly, son prédécesseur.

Ouattara: Hamed Bakayoko est mort "trop tôt" - Hommage à Hamed Bakayoko

Plusieurs personnalités ivoirienne et africaine mais surtout à l’étranger, ont exprimé leurs condoléances à son épouse Yolande Bakayoko et à la famille et salué la mémoire de l’illustre disparu mercredi 10 mars 2021. Hamed Bakayoko, 56 ans, avait été évacué vers l'Europe pour des raisons médicales fin février. C'est en juillet que le président Alassane Ouattara l’a nommé Premier ministre, en remplacement de feu Amadou Gon Coulibaly, dont il assurait l'intérim. Le chef de l’Etat a aussi nommé lundi Patrick Achi, ancien secrétaire général de la présidence, comme Premier ministre par intérim. Après la mort en 2019 de la star du coupé-décalé DJ Arafat, dont il était proche, il s'était montré aux premières loges des funérailles.

Extrait de messages de quelques personnalités politiques, des arts et de la culture qui rendent hommage au défunt Premier ministre ivoirien.

Le président ALASSANE OUATTARA - Hommage à Hamed Bakayoko

Notre pays est en deuil. J’ai l’immense douleur de vous annoncer le décès du Premier Ministre, Hamed Bakayoko, Chef du Gouvernement, Ministre de La Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d’un cancer. Je rends hommage au Premier Ministre, Hamed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection.

Le Premier Ministre Hamed Bakayoko a servi la Côte d’Ivoire avec dévouement et abnégation. C’était un grand homme d’Etat, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d’une grande générosité et d’une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du Gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées ainsi qu’à l’ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix!

Rock M.C Kaboré, président du Burkina Faso

J'ai appris avec une immense tristesse le décès survenu ce jour du Premier Ministre Ivoirien Hamed Bakayoko. Je salue la mémoire de cet Homme d'Etat qui a mis, sans relâche, son énergie et son talent au service des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Avec sa disparition le Burkina perd un ami, un frère, attaché à la vitalité des relations historiques entre nos deux pays. Je présente mes condoléances émues à mon homologue Alassane Ouattara , à sa famille et au Peuple Ivoirien. Que son âme repose en paix.

Faure Essozimna Gnassingbé, président du Togo

“C'est avec une immense douleur que j'ai appris ce jour le décès du premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Hamed BAKAYOKO.

Un homme d'État hors pair, dévoué à la tâche et rigoureux au travail s'en est allé.

En mon nom propre et au nom du peuple togolais, j'adresse mes condoléances les plus attristées à SEM Alassane Ouattara, au peuple frère de Côte d'Ivoire et à la famille éplorée”.

Guillaume Kigbafori Soro, Ancien Premier ministre, Ancien Président de l’Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire

“J’apprends avec une immense douleur le rappel à Dieu ce jour, du Premier ministre Hamed BAKAYOKO, ministre de la Défense et Chef du Gouvernement, mon ami, mon frère. En ces moments de chagrin, mes pensées émues vont à l’endroit de Yolande son épouse et de ses enfants dont je partage le chagrin et la souffrance. Je m’incline devant la douleur du Worodougou qui, avec cette disparition, perd l’un de ses cadres les plus éminents. Je partage le deuil sincère du peuple ivoirien qui garde de l’illustre disparu, qui fut longtemps mon proche collaborateur et conseiller spécial, l’image d’un homme généreux, ouvert et proche de ses concitoyens. Sa disparition constitue une perte pour notre pays”.

Charles Blé Goudé, Ancien ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo depuis La Haye

“C'est avec tristesse que je viens d'apprendre le décès de monsieur Hamed Bakayoko, ancien premier Ministre de notre pays. Nous étions certes adversaires politiques, mais je retiens de lui un homme qui aura été loyal à son mentor jusqu'au bout, un repère et un soutien pour de nombreux jeunes ivoiriens. Il a servi la Côte d'ivoire en restant fidèle à ses convictions. Toutes mes condoléances à l'État de Côte d'ivoire, au RHDP sa famille politique. Je partage la profonde douleur de son épouse et ses enfants. Repose en paix HAM BAK”

Hommage à Hamed Bakayoko: "ll est parti vers les cieux loin des clameurs"

Vincent Toh Bi Irié (ex-préfet d’Abidjan et ancien Directeur de Cabinet du défunt Ministre d’Etat, et proche collaborateur de 2014 à 2017)

“Il est parti vers les cieux loin des clameurs. Œuvres de tant de décennies en un souffle effacées ...Noir soir de tristesse”.

Les enfants de Dj Arafat rendent Hommage à Hamed Bakayoko

"Nos pensées vous accompagnent durant ce moment difficile. Puisse votre peine s'apaiser. Maman Yolande, Karl, Yohann, Yerim, Maya! Nous vous présentons nos plus sincères condoléances. Bien que la vie soit maintenant assombrie par la douleur, gardez à l'esprit s'il vous plaît que nous les enfants de Feu DJ ARAFAT seront toujours là pour vous , comme vous l'avez été pour nous. Nous t’aimons papy Hamed BAKAYOKO. Merci de nous avoir aimé comme tu as aimé notre père".

INNOSS’ B

"Notre culture africaine, Le VIEUX PÈRE HAMED BAKAYOKO comme on m’a appris à l’appeler dès mon premier passage à Abidjan, j’arrive même pas à imaginer la douleur que cette gentille famille que j’ai eu à rencontrer traverse en ce moment. RIP CHER PARRAIN"

Grand P

“La mort n'est pas la plus grande perte que nous subissons dans la vie, la plus grande perte est ce qui meurt dans notre vivant. Repose en paix le père spirituel de toute une génération Hamed BAKAYOKO”

Claudy Siar

“Hamed Bakayoko, le premier Ministre ivoirien est mort. Il fut journaliste et animateur.

Que la terre te soit légère. Je pense à sa famille et aux ivoiriens qui, au-delà des sensibilités politiques, l’aimaient”...

Kofi Olomidé

“Mr Le Ministre Hamed Bakayoko, va en paix mon frère, va en paix mon ami. Elle est immense, cette douleur.”

Elow'n kiffnobeat

"Un grand homme vient de devenir un ange. Repose en paix PAPA Hamed Bakayoko. Toute la Côte d'Ivoire retiendra que vous avez été un bon exemple pour la jeunesse ivoirienne. Que Dieu accueille dans son royaume".