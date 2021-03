Hambak inhumé, retour annoncé de Soro Guillaume à Abidjan !!!

En exil depuis maintenant 15 mois, Soro Guillaume est en passe de regagner Abidjan. C'est du moins ce qu'annonce l'un des proches de l'ancien Président de l'Assemblée nationale dans un tweet publié au lendemain de l'inhumation d'Hamed Bakayoko, ancien Premier ministre.

Soro Guillaume « regagnera sa terre natale en Héro », selon un proche

La Nation ivoirienne est encore sous le choc du décès de son Premier ministre, Hamed Bakayoko. Décès survenu le 10 mars dernier, à la suite d’un cancer fulgurant du foie, dans un hôpital de Fribourg, en Allemagne. Toute la classe politique ivoirienne, aussi bien dans la capitale économique ivoirienne que dans la diaspora, et même les acteurs politiques en exil, tous ont tenu à rendre un vibrant témoignage du désormais ancien chef du Gouvernement ivoirien. Au nombre de ceux-ci, Soro Guillaume, ancien Président du Parlement ivoirien.

Se remémorant ses souvenirs avec l’ancien ministre de l’Intérieur et de la Sécurité du chef d’État ivoirien Alassane Ouattara, Guillaume Soro n’a pas manqué les acteurs de la scène politique à se rendre compte de l’infime distance entre la vie et la mort pour mieux orienter leurs actions.

Guillaume Soro, alors Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, faut-il le rappeler, avait été contraint de quitter le tabouret pour avoir refusé d’adhérer au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, pouvoir ivoirien). Après un premier séjour en Europe, l’ex-leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) avait décidé de rentrer au bercail, le 23 décembre 2019. Mais un impressionnant déploiement de l’armée ivoirienne à Abidjan avait contraint l’ancien chef des rebelles établis à Bouaké, de rebrousser chemin vers Accra au Ghana, avant de déposer finalement ses bagages en France après un détour en Espagne.

Commence ainsi l’exil pour l’ancien Secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), le puissant syndicat du secteur éducatif. Après des démêlés avec les autorités françaises, le désormais ancien Député de Ferkessédougou a dû quitter l’Hexagone pour rentrer dans une certaine clandestinité, avec quelques apparitions sur les réseaux sociaux.

Cependant, au lendemain de l’inhumation de l’ancien locataire de la Primature de Côte d’Ivoire les lignes pourraient bouger pour le président de Générations et peuples solidaires (GPS). L’un des proches de celui qui fut nommé Premier ministre par l’ancien président Laurent Gbagbo, à la suite de l’Accord politique de Ouagadougou, a fait une révélation sur son compte Twitter. "Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. Dieu rétablira tôt ou tard la vérité et le Pr Soro Guillaume regagnera sa terre natale en Héro", a tweeté ce Soroïste répondant aux initiales SDK.

Coup de bluff ou réalité ? Quoi qu'il en soit, le retour en Côte d'Ivoire de bons nombres d'Ivoiriens exilés, notamment l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, tous deux acquittés par la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, est de plus en plus d'actualités ces derniers jours. Celle de Soro Kigbafori Guillaume et d'autres exilés pourraient bien sonner comme un acte de décrispation de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire.