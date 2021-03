Nommé Premier ministre, Patrick Achi prend des engagements forts!

Patrick Achi a réagi à sa nomination au poste de Premier ministre en remplacement du défunt Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021 des suites d'un cancer.

Le Premier Ministre Patrick Achi: "Je mesure l’ampleur de cette charge et m'engage à agir chaque jour avec exigence et dévouement"

« En me nommant Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire, SEM. le président de la République Alassane Ouattara m’honore de sa confiance. Je le remercie humblement et l’assure de ma loyauté et de mon engagement absolus », a réagi Patrick Achi, peu après l’annonce de sa nomination au poste de Premier ministre en remplacement d'Hamed Bakayoko décédé le 10 mars dernier.

« Je mesure l’ampleur de cette charge et m'engage à agir chaque jour avec exigence et dévouement », a-t-il promis. Brillant technocrate, le transfuge du PDCI-RDA, 65 ans, est la 6ème personnalité à occuper le poste de chef du gouvernement ivoirien, depuis l’avènement du président Alassane Ouattara à la tête de l'État de Côte d’Ivoire.

Patrick Achi a par ailleurs eu une pensée pieuse à l’endroit de ses prédécesseurs Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko, tous deux brutalement arrachés à l’amour des siens, en l’espace de 8 mois.

« A cet instant, mes pensées et mes prières vont à mes frères, Amadou et Hamed, dont l’action au service de tous, sans distinction, et le sens de l’Etat, seront pour moi une source constante d’inspiration », s’est exprimé l’ancien ministre ivoirien des Infrastructures économiques sous le régime de Laurent Gbagbo.

« Sous le leadership du président de la République, nous bâtirons tous ensemble une Côte d'Ivoire toujours plus prospère, solidaire et unie. C’est ainsi que nous ferons grandir et rayonner notre si beau pays ! », a-t-il déclaré.

La classe politique réagit après la nomination de Patrick Achi au poste de Premier ministre

C’est à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 24 mars dernier, que le président Alassane Ouattara, chef de file du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a mis officiellement fin aux fonctions du gouvernement ivoirien, soit un peu plus de deux semaines après la disparition soudaine de son filleul Hamed Bakayoko.

Le chef de l'État n'a éprouvé aucune difficulté à reconduire Patrick Achi jusque-là intérimaire. « C’est avec un réel plaisir que j’ai appris votre nomination en qualité de Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire. À cette occasion, l’ensemble des Sénateurs et le Personnel du Sénat se joignent à moi pour vous exprimer nos sincères félicitations pour cette marque de confiance renouvelée du Chef de l’Etat à votre endroit. Aussi, voudrais-je vous adresser mes vœux de plein succès dans la mission qui vous est confiée », a réagi Jeannot Kouadio Ahoussou, président du Sénat ivoirien.

« Il lui appartient désormais de relever les nombreux défis auxquels notre pays est confronté, et en premier lieu, celui du dialogue politique et de la réconciliation. Le FPI soutiendra toutes les initiatives qui concourront à la cohésion nationale », a pour sa part tweeté l’opposant Pascal Affi N’guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI).

Épouse du détenu politique Alain Lobognon, proche de Guillaume Soro, Amira Lobognon a souhaité que l’avènement d’Achi Patrick à la Primature, contribue à donner un coup d’accélérateur au processus de réconciliation nationale, à travers la poursuite du dialogue politique et la libération des ivoiriens « emprisonnés au nom de la démocratie et de la liberté d’expression ».

Amira Lobognon souhaite également des actions en faveur du retour de tous les exilés politiques. Le premier gouvernement du Premier ministre Achi Patrick, devrait être connu d’ici à la première semaine du mois d'avril prochain.

Sauf revirement de situation, ce gouvernement devrait enregistrer l’entrée de personnalités issues de l’opposition, notamment du PDCI d'Henri Konan Bédié et de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo.