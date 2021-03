Agboville: Le nouveau chef de Grand-Morié officiellement installé

La localité de Grand-Morié située à 12km d’Agboville, a connu une ambiance particulière, samedi 27 mars 2021. Et pour cause, son chef de village, Adou N’Gbésso, a reçu officiellement son arrêté de nomination dans ses nouvelles fonctions.

Dimba N’Gou Pierre exhorte les populations de Grand-Morié au rassemblement

Le document lui a été remis par M. Soumahoro Yssouf, sous-préfet de Grand-Morié, à la place Henri Konan Bédié, en présence du préfet de région, Sihindou Coulibaly, de Dimba N’Gou Pierre, président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, du maire d’Azaguié commune, Prof. Mamadou Coulibaly, et de ses pairs venus de tout le département.

« Tu es le chef de tout le monde et non de ta famille… Tu es le représentant de l’administration ici, le chef de village n’a pas de coloration. Le chef de village est celui en qui, tout le monde se reconnait. Il doit accueillir toute personne sans discrimination de sexe, de religion ou politique. Le chef de village doit être un rassembleur afin de maintenir la paix et la cohésion sociale au sein de sa communauté », a recommandé le préfet Sihindou Coulibaly, à l’endroit du nouveau chef de village. Avant d’exhorter les populations à l’accompagner dans la réussite de sa mission.

Notons qu’Adou N’Gbésso a été désigné, chef de Grand-Morié, ville où repose Ernest Boka, le premier président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, selon les us et costumes, le 22 juin 2019, à l’issue d’une consultation populaire.

« Je suis venu vous soutenir et vous dire que je vais prendre ma part dans le développement de Grand-Morié. Cela ne sera être possible que dans l’union et la paix. C’est pourquoi, je vous exhorte à être unis et rassemblés », a invité Dimba N’Gou Pierre.

Répondant aux doléances des populations, le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, a annoncé le renforcement de la fourniture en eau potable, de la construction d’un collège de proximité et de l’achèvement de la résidence du sous-préfet les prochains mois.

Né le 23 novembre 1956, Adou N’Gbésso, gendarme à la retraite, est marié et père de 11 enfants. Il succède à Yapi Ounkoué N’Guessan Michel, décédé le 4 janvier 2019.

Il devient ainsi le 8e chef de village de Grand-Morié. Constitué de 19 grandes familles, le village a été érigé en sous-préfecture en 1997.

Tizié T.

Correspondant régional