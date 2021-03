Dimba N’Gou Pierre aux côtés de la communauté catholique d' Agboville

Le Conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa dirigé par Dimba N’Gou Pierre, a procédé lundi 15 mars 2021, à la cathédrale Saint Jean-Marie Vianney d’ Agboville, à la remise de vivres à la communauté catholique du département.

Agnéby-Tiassa (Agboville) : Le Conseil régional fait un important don de vivres aux chrétiens catholiques

Constitué de 1 tonne de riz, 1 tonne de sucre, 20 cartons de pâtes alimentaires et de 10 cartons de lait, ce don, selon le donateur, vient soutenir les chrétiens catholiques durant la période de carême.

« Le temps de carême est une période pendant laquelle chaque chrétien s’efforce à être dans une relation véritable avec Dieu…C’est le moment d’être ensemble, de nous pardonner les uns les autres. Et aussi une période de partage. C’est pourquoi, le Conseil régional est venu ce matin, partager avec tous les chrétiens de la région et particulièrement ceux du département d’Agboville », a déclaré Adou Gbalé, 5e vice-président du Conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa.

Pour le représentant de Dimba N’Gou Pierre, ce geste de portée sociale s’inscrit dans le vivre ensemble interreligieux.

«Habituellement, nous assistons la communauté musulmane en période de jeûne. Et, nous nous sommes dit que les chrétiens aussi, notamment les catholiques font le carême. Et pour nous, aujourd’hui, c’est pour matérialiser le vivre ensemble au niveau d’Agboville que, nous avons décidé d’élargir ces dons à la communauté catholique », a-t-il poursuivi, en présence du clergé, des chefs de village et de fidèles chrétiens.

Le carême, faut-il le rappeler, est une manière pour les catholiques de se préparer pendant 40 jours à la plus grande fête chrétienne, Pâques.

La période du Carême symbolise également les 40 jours de Jésus-Christ dans le désert, relatés par la Bible. Le jeûne, le partage et la prière sont les trois maîtres mots du carême. Débuté le 17 février 2021, jour du Mercredi des cendres, il se poursuit jusqu’au dimanche 4 avril prochain (dimanche de Pâques).

Réceptionnant cet important don, Mgr. Alexis Touably Youlo, évêque du diocèse d’Agboville, a exprimé toute sa gratitude à l’endroit du Conseil régional.

«...Pour moi, la cérémonie de remise de don de ce matin va bien au-delà du matériel. C’est l’expression de la communion entre tous les fils et filles d’Agboville. C’est l’expression que, la cohésion sociale à Agboville est une réalité », s’est réjoui l’administrateur apostolique de Yamoussoukro, tout en souhaitant que cette action se pérennise.

Notons qu’Agboville marque la dernière étape d’une série de dons aux chrétiens catholiques après les départements de Tiassalé, Sikensi et Taabo.

Tizié T.

Correspondant régional