CAN 2025 : Francis Ngannou parie une fortune pour voir le Cameroun champion

© Francis Ngannou

Le combattant de MMA, Francis Ngannou, a visiblement trouvé sa manière à lui de soutenir l’équipe nationale des Lions Indomptables. Il a parié plus de 320.000 euros sur la victoire finale de l’équipe du Cameroun à la CAN 2025.

CAN 2025 : Francis Ngannou met 210 millions FCFA en jeu pour le Cameroun

Dans la soirée de ce mercredi 24 décembre 2025, le Cameroun a débuté sa CAN 2025 face au Gabon de Pierre-Emeric Aubameyang. Francis Ngannou était sans doute devant sa télévision et pour cause, le Camerounais a partagé un de ses paris sportifs sur lequel il a misé plus de 320.000 euros sur la victoire finale des Lions Indomptables à la CAN 2025.

C’est un pari plus qu’audacieux qu’a partagé le combattant de MMA. Francis Ngannou a ainsi embarqué 210 millions de francs CFA dans la victoire finale des Camerounais, coté à 21. Ce qui pourrait lui rapporter, en cas de sacre des Lions Indomptables dans cette CAN 2025, 6.720.000 euros. Sans domicile fixe lors de son arrivée en France en 2013, Francis Ngannou a su gravir les échelons et s’imposer comme l’un des combattants les mieux payés du MMA jusqu’a remporter 9,1 millions d’euros lors de son combat de boxe anglaise face à Tyson Fury en octobre 2023.

Les Lions indomptables du Cameroun se trouvent dans le groupe F dit de « la mort » de la CAN 2025. Ils ont affronté le Gabon ce mercredi soir. Et bien sûr, ils avaient remporté la partie (1-0). Lors de la deuxième journée, le Cameroun affrontera la Côte d’Ivoire le dimanche prochain et le Mozambique 31 décembre à 20h.

