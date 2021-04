Coupe du monde 2022: Le Sénégal abrite le match Burkina Faso-Algérie

La rencontre Burkina Faso-Algérie délocalisée au Sénégal. Le match qui opposera les étalons du Faso et les fennecs d’Algérie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 sera joué au stade Lat Dior de Thiès en raison de la suspension du stade du 4 août de Ouagadougou, a appris Afrique-Sur7 de source officielle.

Suspension du Stade du 4 août par la Confédération africaine de football (CAF) - Burkina Faso-Algérie

Prévue entre le 11 et le 14 juin, l’affiche Burkina Faso-Algérie, comptant pour la 2e journée du groupe A des éliminatoires du Mondial 2022, ne se jouera pas à Ouagadougou. En raison de la suspension du Stade du 4 août par la Confédération africaine de football (CAF) pour cause de non-conformité.

«Nous avons reçu une demande de nos frères du Burkina Faso pour pouvoir jouer ici et nous avons donné notre accord sans aucun problème», a ainsi révélé le ministre sénégalais des Sports, Matar Ba, dans des propos rapportés, samedi, par l’Agence de Presse Sénégalaise.

Le match FC Salitas-Jaraaf de Dakar, joué à Porto Novo, au Bénin

Le club burkinabé du FC Salitas avait été obligé de recevoir le Jaraaf de Dakar à Porto Novo, au Bénin, en Coupe de la Confédération africaine de football, en raison de cette suspension décidée par la CAF.

Les Etalons, logés dans la poule A, se déplaceront pour leur premier match des éliminatoires à Niamey pour rencontrer le Mena, et recevront les Fennecs d’Algérie lors de la 2-ème journée au stade Lat Dior début juin.

Quant aux Lions du Sénégal, ils débutent les éliminatoires début juin contre les Eperviers du Togo à Thiès, avant de s’envoler pour Brazzaville où ils joueront contre les Diables Rouges durant le même mois.

Outre le Burkina Faso, l’Algérie et le Niger, le groupe A est complété Djibouti. Dans le groupe H, figurent le Sénégal, le Togo, le Congo et la Namibie.

Seule l’équipe arrivée première de sa poule sera qualifiée au 3ème et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar.

La réhabitation du Stade du 4 Août va coûter 10 milliards

La cuvette du stade du 4 Août ne recevra pas de sitôt du public, du moins, jusqu’à la réhabilitation prochaine de l’infrastructure. Le gouvernement burkinabè entend débloquer 10 milliards de francs CFA pour la mise aux normes CAF du stade. Le gouvernement burkinabè a par ailleurs décidé de la réhabilitation du second plus grand stade du pays, le stade Sangoulé Lamizana à Bobo-Dioulasso, suspendu depuis juillet 2019.

Un coup dur pour le Burkina Faso dont l’équipe nationale senior devrait en principe recevoir à domicile le Soudan du Sud lors de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022. Une grande déception également pour le seul représentant burkinabè en campagne africaine, SALITAS FC, qui attendait de jouer ses 3 matchs de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération CAF, à domicile.

Construit par la République populaire de Chine (1981-1984), et inauguré le 18 juillet 1984 par le capitaine Thomas Sankara, le stade du 4 Août de Ouagadougou est le plus grand stade du Burkina avec 35.000 places. Il a eu à accueillir des matchs de grande importance, surtout de la CAN 98.

Le joyau était sous la menace de la suspension depuis l’épisode du stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Le stade ivoirien a été suspendu en septembre 2020 après une visite d’inspection de la CAF.

