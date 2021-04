RDC: Le gouvernement Sama Lukonde investi par le Parlement

En RDC, le programme du gouvernement Sama Lukonde, a été adopté lundi 26 avril 2021 par l’Assemblée nationale du pays. Les députés ont formulé des recommandations au Premier Ministre congolais.

Les députés valident la feuille de route du gouvernement Sama Lukonde

L’Assemblée nationale a investi lundi le gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le même lundi, le programme du gouvernement de l’Union sacrée de la Nation que dirige le chef de l’exécutif a été adopté. « Heureux d’avoir reçu la motion d'approbation du programme et de l'investiture du gouvernement de l’Union sacrée de la Nation à l’Assemblé nationale. Aujourd'hui nous devons montrer à la face du monde que: Impossible n'est pas Congolais », a réagi le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde sur son compte Twitter.

Ils sont arrivés sous les acclamations de leurs partisans, massés dans le hall d’entrée de l’Assemblée nationale. Les 57 membres du gouvernement de Sama Lukonde Kyenge avaient rendez-vous, lundi au Palais du Peuple pour leur premier test, celui de la présentation de leur programme et du vote de leur investiture, rapporte J.A. L’Assemblée a accordé sa confiance au nouvel exécutif congolais à la quasi unanimité (410 voix sur les 412 députés présents). Plus de six mois après le dernier conseil des ministres, Félix Tshisekedi dispose donc à nouveau d’une équipe gouvernementale en fonction.

Le gouvernement Sama Lukonde devra s’attaquer aux dossiers chauds qui l’attendent, principalement la restauration de la sécurité dans la partie orientale du pays, comme l’a souligné Sama Lukonde. Les membres du gouvernement vont ainsi procéder à la remise et à la reprise avec l’équipe sortante et entamer le travail, notamment en ce qui concerne le programme DDR en RDC. Selon le député François Nzekuye, ce programme doit être géré au niveau des provinces concernées. Et concernant l’EPSP, un autre député a proposé la suppression des zones salariales.

“Pas de rebelles au sein de l’armée régulière et de la police”, prévient le chef du gouvernement Sama Lukonde

Lors de son discours, Sama Lukonde Kyenge a évoqué la possibilité d’instaurer un « état d’urgence sécuritaire » dans les zones en proie aux conflits armés. Il a proposé la mise en place « d’une administration militaire ». Le chef du gouvernement a également annoncé sa volonté de « proscrire strictement l’incorporation des rebelles au sein de l’armée régulière et de la police ».

Autre axe crucial de la feuille de route qu’il entend donner au gouvernement : l’organisation du recensement et de l’identification de la population. Le Premier ministre a toutefois précisé qu’il ne comptait pas conditionner l’organisation des prochaines élections à la réalisation complète de ces opérations.