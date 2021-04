Que peut Anne Ouloto face aux préoccupations des fonctionnaires?

Anne Ouloto, ministre ivoirienne en charge de la Fonction publique et de la modernisation du territoire, a échangé, lundi, au Plateau, avec les responsables des organisations syndicales.

Fonction publique : La ministre Anne Ouloto prend des engagements forts devant les responsables syndicaux

La nouvelle ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a eu, lundi, une rencontre de prise de contact avec les responsables d'organisations syndicales affilées à son département ministériel. La ministre Anne Désirée Ouloto a, à l'occasion, rassuré ses hôtes de sa disponibilité à travailler avec eux, main dans la main, pour une Fonction publique ivoirienne plus dynamique. « Je viens en tant que partenaire. Nous allons travailler ensemble », a-t-elle.

Anne Ouloto a insisté sur son engagement non négociable à faire de la Fonction publique ivoirienne une administration moderne, efficace et professionnelle, capable de fournir avec célérité un service public de qualité aux usagers clients. « Cette rencontre est pour moi une occasion par excellence de partager avec vous ma ferme volonté de renforcer les mécanismes de dialogue et de négociation, afin de continuer sans relâche à chercher ensemble les réponses idoines à vos préoccupations dans le strict intérêt des fonctionnaires et de l’administration, votre employeur », a indiqué l'ancienne ministre de la Salubrité, de l' Environnement et du Développement durable.

" Je ne serai pas le bourreau des fonctionnaires de Côte d'Ivoire", a-t-elle précisé. Non sans réitérer sa volonté de travailler mains dans les mains, avec tous les responsables syndicaux. « Les portes du Mfpma ne sauraient vous être fermées. Je ne souhaite pas de situation de crispation, car je ne peux réussir que si j’arrive à créer un cadre de collaboration dynamique. Je suis pressée de bien faire mon travail pour des résultats durables (...) Je ne serai pas le bourreau des fonctionnaires de Côte d’Ivoire », a-t-elle confié. « Au sortir de cette rencontre, nous osons croire que le temps du dialogue et de la négociation a sonné. Madame la ministre, écoutez-nous, ouvrez-nous vos portes et autant que possible, trouvez des solutions », a plaidé Joseph Akanza, secrétaire général adjoint de l’Union générale des travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI).