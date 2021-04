Manchester City: Phil Foden, l'enfant prodige qui menace le PSG

Evoluant à Manchester City, Phil Foden, considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs d'Angleterre, constitue le danger numéro 1 pour le PSG en demi-finale de la Ligue des champions 2021.

Phil Foden: Le plus jeune joueur anglais à recevoir une médaille de Premier League

Choyé de Pep Guardiola, le jeune Phil Foden s’est déjà bien installé parmi les cadors de Premier League et sur lequel compte énormément le sélectionneur de Manchester City pour rafler la mise au Paris Saint-Germain de Neymar en demi- finale de la Ligue des champions. Et l'Anglais de 20 ans compte bien jouer un vilain tour au PSG, mercredi soir.

En quart de finale face à Dortmund, le jeune génie a apporté sa pierre à l’édifice pour faire vaciller le "mur jaune". Lors du match aller (2-1), il a contribué à l’action collective qui amène le but de De Bruyne avant d'inscrire le but de la victoire. Puis, au retour (1-2), il s’est avéré intenable tout au long du match avant d’inscrire d’un tir puissant, le but de la délivrance pour les siens. Déjà double champion d’Angleterre, Phil Foden qui fait des prouesses cette saison en Premier League, est passé en quelques mois du statut de jeune pépite à taulier offensif de Manchester City.

Du haut de son 1,71 m et de ses 70 kg, Phil Foden s’est imposé cette saison comme l’atout offensif numéro 1 des "Citizens". Le petit prince mancunien, appelé le “le garçcon de Pep Guardiola", a inscrit quatorze buts et délivré onze passes décisives avec Manchester City cette saison. Il s’est simplement rendu indispensable au milieu de terrain, que ce soit dans l’axe ou sur les ailes.

Qui est Phil Foden ou Philip Walter Foden (son nom donné à la naissance)

Né à Stockport, dans la banlieue de Manchester, Phil Foden est un pur produit mancunien. À la maison, son père est fan de United, sa mère de City. Et c’est pour le club maternel qu’il se passionne dès l’enfance. Phénomène sur les terrains de football locaux, Phil Foden est très vite débauché par Manchester City, dont il intègre l’académie à l’âge de 8 ans.

La saison 2017/2018 constitue un tournant dans la jeune carrière du gamin de Stockport. Il dispute ses premières minutes avec les pros lors de la tournée de préparation estivale aux États-Unis. Puis il contribue grandement à la victoire de l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans. Il remporte même le Ballon d’or de la compétition.

La suite ? Phil Foden enchaîne les records de précocité. Il fait ses grands débuts en Ligue des champions face au Feyenoord en remplaçant Yaya Touré en novembre 2017, devenant à 17 ans et 177 jours le quatrième plus jeune joueur anglais à prendre part à un match de la compétition européenne. Le mois suivant, face au Shakhtar Donetsk, il devient le plus jeune joueur anglais titularisé en Ligue des champions (à l’âge de 17 ans et 192 jours). Et le 13 mai 2018, il devient le plus jeune joueur anglais à recevoir une médaille de Premier League après le sacre de Manchester City.

Doublé historique de Phil Foden face à l’Islande

C’est tout logiquement que Phil Foden se voit appeler par Gareth Southgate pour rejoindre l’équipe nationale anglaise. Il connaît sa première sélection avec les "Three Lions" le 5 septembre 2020 lors d’un match contre l’Islande.

Son retour sous les couleurs anglaises n'a lieu qu’en novembre, pour un autre match contre l’Islande. Titulaire pour la première fois, Foden contribue à la large victoire anglaise (4-0) en offrant une passe décisive et en inscrivant un doublé. "Il va être fabuleux avec l'Angleterre dans les années à venir", déclare alors Southgate.

Si l’effectif de Manchester City regorge de stars, Pep Guardiola ne retiendra coûte que coûte qu’un seul de ses joueurs et ce n’est pas le plus connu, mais Philip Walter Foden connu sous le pseudonyme de Phil Foden.

Le garçon de Guardiola ne sera jamais vendu

En effet, le technicien espagnol compte beaucoup sur Phil Foden, qu’il considère comme le remplaçant de David Silva qui arrive en fin de contrat. « Phil ne va nulle part – Phil est City. Nous ne ferons appel à personne pour ce poste. Lorsque David Silva partira, nous savons exactement qui sera notre nouveau magicien (…) Il a grandi avec nous. Il est l’un de nous et il va être brillant, l’un des meilleurs de la Premier League. Une chose est claire: Foden a une place dans l’équipe première de City. »

Ce dernier a d’ailleurs expliqué qu’aucune offre ne le ferait changer d’avis. « C’est le seul joueur qui ne peut être vendu en aucune circonstance. Même pour 500 millions d’euros ».