Mois du Ramadan : Fabrice Sawegnon gâte les musulmans du Plateau

Le jeudi 29 avril 2021, Fabrice Sawegnon a procédé à une remise de vivres et non vivres à la communauté musulmane du Plateau, pour marquer sa solidarité à l’endroit de celle-ci. Cette cérémonie de remise de don a eu pour cadre le domicile du Dr Diakité, qui avait servi de Quartier général (QG), de campagne au patron du groupe Voodoo lors des élections municipales de 2018.

Fabrice Sawegnon aux cotés de la communauté musulmane du Plateau

Ce jour-là, les musulmans des 19 quartiers du Plateau ont répondu massivement présents à l’invitation de Fabrice Sawegnon. Récitation de la Fatiha et autres versets de bénédictions tirés du Saint Coran…le ton est donné.

La prière exécutée de main de maître par l’Imam Guindo de la mosquée du quartier Dallas, avait pour but de placer la cérémonie sous le regard et la grâce d’Allah.

Dans son allocution, Dr. Diakité a tenu à situer la cérémonie dans son contexte non sans au préalable rappeler que « le mois béni du Ramadan est un mois de partage et de solidarité ». Partage et solidarité, ces valeurs qui en sont l’essence.

Pour cette raison, il n’a pas manqué de remercier le ‘‘Kirikou’’ pour son humanité. « Chaque année, à la même période depuis 2016, Fabrice Sawegnon n’oublie jamais d’offrir des vivres et non vivres à la communauté musulmane du Plateau. Il fait parler son cœur. Nous lui sommes reconnaissants».

Il a ensuite, formulé des prières à l’endroit du Directeur général de Voodoo Group et demandé à Allah de le récompenser au-delà de ses espérances. Quant à la cérémonie à proprement dite, M. Sawegnon a procédé à la remise des dons aux six moquées de la commune du Plateau.

Notamment, les mosquées Salam (la Grande mosquée du Plateau), celle de l’Etat-major ; du Commandement supérieur ; du quartier Kanté ; Sitarail et de Tyronne. Ces dons ont été réceptionnés par les Imams ou leurs représentants. Il a également remis des kits aux présidents des 19 quartiers du Plateau et à l’équipe O.D.

Prenant la parole, le donateur a pour sa part a salué la qualité des personnes ayant répondu à son invitation. Il s’est réjoui de la tenue de cette cérémonie qui consacre les valeurs de partage et la solidarité dans la foi et le recueillement.

Pour ce qui est du recueillement, il a sollicité auprès des Imams une union de prière pour le repos des âmes des Premiers Ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko ainsi que celles des présidents du Conseil supérieur des Imams (Cosim), Cheick Bouakary Fofana et Cheick Traoré Mamadou.

Il a par ailleurs, annoncé la tenue très prochaine des activités socio-économiques et des actions de solidarité pour le bien-être des populations du Plateau. Mais avant, il a pris soin de souhaiter un excellent mois de Ramadan à toute la communauté musulmane du Plateau dans la santé et la paix.