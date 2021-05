Affoussiata Bamba Lamine déterminée à faire tomber Ouattara

Affoussiata Bamba Lamine est en exil dans l'hexagone aux côtés de son mentor Guillaume Kigbafori Soro, fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires). Malgré la distance, l'ancienne ministre de la Communication demeure engagée à faire tomber le régime d'Alassane Ouattara et du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Affoussiata Bamba Lamine croit en la victoire des soroistes

Depuis le 23 décembre 2019, Affoussiata Bamba Lamine vit en exil en Europe. Alors qu'elle se trouvait à l'étranger avec son leader Guillaume Kigbafori Soro, l'ex-ministre de la Communication n'a pu regagner la Côte d'Ivoire pour le lancement de la campagne de "Bogota". Il faut noter que celui-ci avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020.

Deux ans plus tard, Affoussiata Bamba Lamine qui a rejoint l'opposition ivoirienne après son limogeage du gouvernement d'Alassane Ouattara ne lâche pas prise. L'avocate de Guillaume Soro est persuadée que les soroistes finiront par avoir la victoire finale dans la lutte qui les oppose aux houphouëtistes. Selon la fille de Bamba Moriféré, "ni les brimades, ni les menaces, ni les injustices, ni l’arbitraire, ni l’adversité, ni la cruauté, ni l'occultisme, ni l'emprisonnement encore moins l’exil, ne détourneront le destin de notre Nation de son cours normal pour atteindre ce qui est prévu par Dieu !". Affoussiata Bamba Lamine soutient que si nous croyons conduire le destin, c'est plutôt lui qui nous mène.

Il faut rappeler qu'après avoir perdu les législatives de 2016 dans la circonscription de Cocody, face à Yasmina Ouégnin, l'avocate ivoirienne a été limogée par Alassane Ouattara. D'ailleurs, le président ivoirien avoue ne pas comprendre les prises de position d'Affoussiata Bamba Lamine. "Parce qu'elle n'a pas été élue, elle est devenue opposante. Quand on perd son poste de ministre, on devient opposant. Qu'est-ce que cela veut dire ?", s'est-il interrogé le vendredi 16 octobre 2020 lors du lancement de sa campagne.

La réplique de l'ancienne ministre n'a pas tardé. "Décidément, je l’obsède à ce point celui-là ! Ce faux courageux des temps d'accalmie ! Je ne fais plus partie de sa bulle depuis janvier 2017, mais il parle encore de moi !", a répondu Affoussiata Bamba Lamine.