Fête du travail: Chim Inter offre des lots de 600 m2 à son personnel

En prélude à la fête du travail, le Pdg de Chim Inter, Yamoussa Coulibaly, a offert, le vendredi 30 avril 2021, au siège de ladite structure à l’immeuble le Mali au Plateau, des lots de 600 m2 à chaque membre de son administration.

Fête du travail : Yamoussa Coulibaly (Pdg de Chim Inter) ‘’gâte’’ ses employés

C’est un personnel heureux qui a tenu à traduire sa reconnaissance et son admiration au patron de Chim Inter qui ambitionne de devenir leader dans l’immobilier. Pour cela, le personnel de cette administration, avec à sa tête, le Pdg Yamoussa Coulibaly, se donne les moyens. C’est en cela que le Boss de la boîte a cadeauté son personnel de lots de 600 m2 à l’orée de la fête du travail pour les motiver à relever les challenges de l’entreprise.

Au nom du personnel, Cheik Abdoul Coulibaly, Directeur commercial adjoint, a dit un grand merci au Pdg Yamoussa Coulibaly pour leur avoir donné la chance d’avoir un emploi et aujourd’hui, un terrain. «A Chim Inter, au-delà du travail, nous formons une famille et c’est ce qui fait notre force », s’est-il réjoui. Prenant la parole, Yamoussa Coulibaly a exhorté tous les entrepreneurs ivoiriens à donner la chance aux jeunes Ivoiriens.

Attachée à sa politique qui consiste à promouvoir les jeunes, l'entreprise Chim Inter emploie plus de 70% de jeunes au sein de son administration qui y occupent des responsabilités importantes. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de Franck Mickaël Koffi, DG d’Archange Communication Multimédia et de l’épouse du Pdg Yamoussa Coulibaly, Mme Aissata Ba, chargée de mission de Challenge Immobilier International.

Primée dans le mérite de l’excellence professionnel, cette entreprise est spécialisée dans le lotissement et l’aménagement foncier, la vente de terrain et de logement, les travaux de bâtiment et les travaux publics. En offrant ces lots à son personnel, Yamoussa Coulibaly refuse que s’applique à ses employés, la théorie du cordonnier mal chaussé. Chim Inter est représentée aussi bien à Abidjan, Yamoussoukro, à Conakry qu’à Londres.