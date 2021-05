Bruno Nabagné Koné au centre d'une vive polémique sur la toile

Bruno Nabagné Koné est au centre d'une vive polémique sur la toile. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme aurait retweeté un post incriminant la France et la Françafrique. Que s'est-il réellement passé ?

Bruno Nabagné Koné a-t-il attaqué la France ?

Les réseaux sociaux, principalement Twitter, sont actuellement en branle. Et pour cause, Bruno Nabagné Koné aurait retweeté une publication du Tunisien Tahar Tolba dans laquelle il tire à boulets rouges sur la France.

Il affirme que la "France n'a que des intérêts à défendre, pas "principes", soutient +sanguinaires dictat. #françafrique, perpétuer pillage des RN de #Afrique. N'hésite pas brandir la "liberté", "démocratie" et "droits de l'homme" qd ses intérêts sont "menacés" !", a écrit l'ancien directeur général de l'environnement et du développement durable.

Curieusement, cette vive critique de Tahar Tolba a été retweeté par Bruno Nabagné Koné. Ce qui a surpris plus d'un internaute au regard des relations actuelles entre la France et la Côte d'Ivoire. On le sait, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara sont en de très bons termes.

Nathalie Yamb n'a pas manqué d'exprimer son étonnement en ces termes : "Lol! @Bruno_N_Kone, ministre et gendre de Alassane Dramane Ouattara, qui retweete le tweet de mon ami @TolbaTahar. Il a le droit @AOuattara_PRCI". Les internautes ont demandé des explications au ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. "Expliquez ce que vous en pensez pour partager cette publication concernant la francafrique que les agissements "vous" auraient permis d'être la maintenant? On attend votre éclaircissement", a demandé un internaute.

Pour sa part, Bruno Nabagné Koné n'a pas voulu en dire davantage sur cette affaire. "Pourquoi chercher à expliquer ce qui ne saurait exister ? Passons...", a répondu l'ancien porte-parole du gouvernement. Sans plus. Cependant, sa réponse n'a pas convaincu des individus qui ont porté de virulentes critiques contre le ministre d'Alassane Ouattara.