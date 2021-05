Election à la FIF: Mme Dao Gabala met fin au débat sur le cas Drogba

La présidente du comité de normalisation de la Fif (Fédération ivoirienne de football), Mme Dao Gabala, s’est expliquée sur la présence très remarquée de Didier Drogba aux côtés des présidents Infantino et Motsépé, mardi, lors de la cérémonie de lancement du projet de championnat panafricain au Lycée moderne d’Abobo.

Dao Gabala: ‘’Drogba, qu’on le veuille ou non, est une légende du football ‘’

L’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, candidat à l’élection du président de la Fif, était présent, mardi 4 mai 2021 au Lycée moderne d’Abobo, pour le lancement du Championnat Panafricain Scolaire, en présence du président de la Caf, Patrice Motsepé, et du président de la Fifa, Gianni Infantino. Contrairement aux deux autres candidats que sont Sory Diabaté et Idriss Diallo, Didier Drogba est arrivé au lycée d’Abobo dans la même délégation que Patrice et Infantino.

Pour de nombreux observateurs, cette scène confirme aisément les rumeurs qui indiquaient que les présidents de la Fifa et de la Caf avaient l’intention d’imposer Drogba comme le prochain président de la Fif. Accusée de travailler pour les intérêts de l’ancien buteur de Chelsea, la présidente du Comité de normalisation de la Fif, a apporté des précisions. ‘’Nous ne travaillons ni pour un camp ni pour l’autre. Nous travaillons pour le football ivoirien. Je voudrais revenir sur les propos du président Mostépé, il a dit et il a été très clair, il y a 3 camps, aucun ne peut mener le football ivoirien vers le sommet, seul. Il a dit que notre mission, en plus de réviser les statuts, était de ramener la paix‘’, a indiqué Mme Dao Gabala sur la chaîne de télévision NCI.

Dao Gabala s’est aussi exprimée sur la présence de Didier Drogba aux côtés de Infantino et Motsépé mardi dernier à Abobo. ‘’ Premièrement, le fait que Drogba soit venu presqu’au même moment que nos deux hôtes, n’est pas du fait du Cn-Fif. Nous étions déjà sur place et nous les attendions ( …) Deuxièmement, nous sortons de la logique des élections car nous n’y sommes pas encore. Drogba, qu’on le veuille ou non, est une légende du football. Quand il est arrivé, les enfants se sont tout de suite reveillés, mais ce ne sont pas les enfants les électeurs‘’, a-t-elle lancé.