Consul Général de Côte d’Ivoire à Lyon, Aka Ezoa Lambert affiche ses ambitions

Nommé Consul Général de la Côte d’Ivoire à Lyon, SEM Aka Ezoa Lambert veut être cet ambassadeur qui est proche et à l’écoute de ses administrés. Pour ce faire, il a initié des rencontres régulières avec les responsables des associations des Ivoiriens dans sa circonscription consulaire. La première réunion s’est tenue le mardi 4 mai dernier par visio-conférence. Covid-19 oblige.

France: SEM Aka Ezoa Lambert échange avec les Ivoiriens de Lyon

C’est un fait inédit dans le monde de la diplomatie ivoirienne. Et il est à mettre à l’actif de l’ambassadeur Aka Ezoa Lambert. Le consul général de la Côte d’Ivoire à Lyon a choisi de donner une autre orientation au rôle d’ambassadeur. C’est qu’il y a la paperasse, les documents administratifs et les représentations dans les cérémonies mondaines. Mais il y a aussi la relation qu’il faut tisser avec les populations pour lesquelles l’on a été nommé. Voici le type de mission que le consul général veut ajouter à celle a lui déjà assignée. Prendre désormais régulièrement les nouvelles des Ivoiriens de sa circonscription consulaire à travers des rencontres régulières avec les responsables d’associations, telle est la trouvaille de SEM AKA Ezoa Lambert.

Le mardi 4 mai 2021, l'ambassadeur a présidé la première réunion de contact tenue par visio-conférence avec les responsables des associations ivoiriennes qui sont sous sa responsabilité. « Cette visioconférence a pour objectif non seulement de faire la connaissance de tous les responsables des associations des Ivoiriens dans la circonscription consulaire de Lyon, mais aussi de maintenir le contact entre le consul et la diaspora ivoirienne. Ces contacts ont été rendus difficiles à cause de la crise sanitaire qui prévaut ici en France », a précisé l’ambassadeur Aka Ezoa Lambert.

Cette rencontre virtuelle a été l’occasion pour les participants d’exprimer quelques préoccupations au consul et à ses collaborateurs. Ces préoccupations avaient essentiellement trait aux attributs du consulat, aux rôles des consuls honoraires, aux délivrances des passeports et visas, à la société éditrice de ces documents et surtout aux procédures relatives à la délivrance desdits documents. Mais bien avant, le consul général a tenu à prendre les nouvelles des Ivoiriens dans les différentes circonscriptions.

« J’ai voulu savoir si mes compatriotes traversaient des situations particulières dans leurs différentes localités, quels ont été les impacts de la Covid-19 sur leur quotidien. C’était aussi pour moi l’occasion de leur prodiguer des conseils en leur demandant de maintenir l’entente et la cohésion au sein des Ivoiriens de la Diaspora, de ne pas hésiter à relayer auprès du consulat toutes les situations qui pourraient nécessiter son intervention et qu’ils soient solidaires », a indiqué le consul général.

Des associations comme celles de Nice, Toulouse, Bordeaux et Lyon ont été félicitées par l’ambassadeur pour leurs actions en faveur de leurs compatriotes à travers la distribution de vivres à certaines familles ivoiriennes qui étaient dans le besoin, et la mise en place d’assistance aux familles frappées par un deuil. Cette initiative a été accueillie et saluée par les responsables d’associations qui ont pris part à la visioconférence. Pour eux, cette démarche du consul leur donne assez de confiance et d’assurance, car cela montre qu’ils ne sont plus orphelins et que désormais ils ont un interlocuteur qui leur servira de relais avec les autorités du pays.