Ballet diplomatique autour d'Abidjan : Ouattara reçoit 5 ambassadeurs

La Côte d'Ivoire est un pays qui compte dans le concert des Nations. En témoignent les nombreuses percées diplomatiques d'Alassane Ouattara à travers le monde. Le président ivoirien vient d'ailleurs de recevoir, vendredi 7 mai 2021, les lettres de créance de cinq (5) nouveaux ambassadeurs accrédités dans son pays.

Des ambassadeurs de divers horizons reçus par Alassane Ouattara

Depuis son accession à la magistrature suprême en 2011, Alassane Ouattara a mis un point d'honneur à ouvrir la Côte d'Ivoire au reste du monde. C'est le moins que l'on puisse dire eu égard aux incessants ballets diplomatiques observés dans la capitale économique ivoirienne. Le pays de Félix Houphouët Boigny s'est même payé le luxe d'arracher un siège de membre non permanent au Conseil de Sécurité des Nations unies.

Au niveau des organisations régionales et sous-régionales, le leadership du président ivoirien est bien affirmé et respecté. Car ADO arrache, à n'en point douter, l'admiration de ses pairs. C'est d'ailleurs fort de ce positionnement diplomatique bien stratégique que le chef d'État ivoirien a reçu, ce vendredi, cinq nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire.

Il s'agit en effet de Claude DEMERS du Canada, Jose Carlos de ARAUJO LEITAO du Brésil, Catherine Grâce BROOKER du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord, Aisa Kirabo KACYIRA du Rwanda et Frederick Daniel LARYEA du Ghana. Recevant la lettre de créance de tous ces diplomates, le Président Ouattara a réitéré la volonté du gouvernement ivoirien à les accompagner dans leurs missions et à œuvrer au renforcement et à l’intensification des excellentes relations entre les pays.

À noter qu'au dernier remaniement ministériel, le Président Alassane Ouattara a nommé Kandia Camara Kamissoko au poste de ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine. Dès sa prise de fonction, la nouvelle chef de la diplomatie ivoirienne a déclaré : « J’arrive sereine et confiante dans cet important ministère régalien. »

Puis, elle annonce les couleurs : « Ce sera un travail d’équipe qui sera jugé à l’aune des résultats... une diplomatie de veille stratégique, de promotion économique, mais aussi de promotion des ressources humaines au plan international ».