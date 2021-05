Euro 2021 - France: Pourquoi Deschamps a déconfiné Karim Benzema

Convoqué pour l'Euro 2021 par Didier Deschamps, Karim Benzema est de retour chez les Bleus. Au Real, une autre bonne nouvelle attend l’attaquant français.

Football: Retour de Karim Benzema dans l'équipe de France

Après plus de 5 ans d’isolement loin des Bleus, l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a convoqué mardi 18 mai le Madrilène Karim Benzema.

L’attaquant fétiche du Mondial 2014, qui sort de deux saisons éblouissantes, devrait donc former l’attaque des Bleus, avec Kylian Mbappé notamment.

"Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien", a ainsi réagi Benzema sur sa page Facebook après la nouvelle.

Les rumeurs avaient enflé quand le quotidien Le Parisien et la radio Europe 1 annonçaient que Benzema « devrait figurer » dans la liste de Deschamps. Sa convocation fait l'effet d'un coup de tonnerre sur la planète football : le « cas » de Benzema, 33 ans, n'était plus un sujet depuis de longs mois, car Deschamps refusait systématiquement d’évoquer le joueur aux 27 buts en Bleu lors de ses conférences de presse.

Mais Deschamps n'avait jamais, non plus, officiellement exclu l'hypothèse d'un retour de son attaquant. Eh bien le meilleur attaquant français de la saison (29 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues) et le coach se sont visiblement réconciliés.

Didier Deschamps explique pourquoi il a décidé de sélectionner Karim Benzema pour l'Euro 2021.

« Il y a eu une étape importante avec Karim, c’est que l’on puisse se voir et discuter tous les deux. J’ai pris le temps de réfléchir et de repenser à ce que l’on a pu se dire. La décision a été prise aujourd’hui, mais dans ma tête, elle avait été prise depuis un bon moment », a expliqué le sélectionneur des Bleus, en conférence de presse.

« Il y a eu plusieurs étapes. J’aurais pu en parler, mais j’ai fait ce que j’avais à faire. Ça ne regardait que nous deux, Karim et moi. Tout le monde a droit à l’erreur. Mes choix sont faits uniquement pour le bien de l’équipe de France ».

Un nouveau contrat attendrait Benzema à Madrid

Mais les bonnes nouvelles ne devraient pas s’arrêter là pour Karim Benzema. D’après les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid souhaiterait offrir une prolongation à l’international français.

Benzema est actuellement sous contrat jusqu’en 2022 et les Madrilènes souhaiteraient lui offrir une année de contrat supplémentaire. Le journaliste italien explique que du côté du Real Madrid on ne serait pas du tout pressés.