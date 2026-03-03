Côte d’Ivoire : crise du cacao, des tensions révélées

En Côte d’Ivoire, la crise du cacao provoque des remous depuis quelques jours. Si le gouvernement s’est engagé le mois dernier à racheter au moins 100 000 tonnes de fèves, au prix garanti de 2 800 Francs CFA par kilo, cet engagement a révélé des tensions ce lundi 2 mars 2026 entre le Conseil café-cacao et l’OIA-café-cacao, l’interprofession de la filière.

Côte d’Ivoire : des tensions révélées au sein de la filère cacao

En Côte d’Ivoire, des frictions ont été ressenties ce lundi 2 mars 2026 jusqu’au 23e étage de la tour Caistab, le siège du CCC, le Conseil café-cacao. Face à la presse, l’interprofession a détaillé l’accord conclu le 1er mars avec le gouvernement : l’OIA prend en charge 40 000 tonnes d’invendus, les 60 000 restantes étant gérées par le Conseil café-cacao (CCC).

Cependant, pour le Secrétaire général de l’interprofession, Marc-Daniel Bouabré, le CCC ne respecte pas ses engagements pour l’écoulement du stock au prix garanti. « Dimanche, il y avait dans le système de validation de la commercialisation intérieure 16 000 tonnes de cacao à valider par le Conseil café cacao. Les connaissements mis en ligne n’ont pas été validés. Il y a aussi la remise en cause des stocks sur lesquels nous nous étions accordés hier », a-t-il déclaré. Agacé, Yves Brahima Koné, le patron du Conseil café-cacao, n’a pas donné suite aux sollicitations de RFI.

Patron de coopérative, Assane est très inquiet de la situation. « J’ai environ 800 tonnes de cacao. Jusque-là, on n’arrive pas à écouler. On pensait qu’on allait nous donner une bonne nouvelle. Malheureusement, on constate qu’il y a un problème. Sincèrement, si l’État ne fait pas quelque chose, ce sera une faillite pour plusieurs sociétés coopératives avec les planteurs », a-t-il averti.

L’OIA-café-cacao a annoncé vouloir saisir le vice premier-ministre Téné Birahima Ouattara. Le frère du président ivoirien coordonne la réponse gouvernementale à la crise du cacao en Côte d’Ivoire.