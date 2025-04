La Russie et les pays de l’AES sont des compagnons diplomatiques pour le développement socioéconomique des États du Sahel. Lors de leur tournée de deux jours, les ministres des Affaires étrangères de l’AES ont évoqué leurs défis face à l’agriculture. À cet effet, la Russie a confirmé être apte à apporter son soutien aux États du Sahel dans ce secteur.

AES, nouvel apport pour le développement

Les États de l’AES traversent une crise humanitaire liée à la faible productivité du secteur de l’agriculture, et ce, en dehors du phénomène tragique des djihadistes. Ainsi, lors de leur tournée diplomatique, grâce à l’invitation de leur homologue russe Sergueï Lavrov, les ministres des Affaires étrangères ont évoqué leurs défis face à l’agriculture, qui peine à se relever, entraînant une crise humanitaire.

Un problème auquel la Russie a déclaré apporter son soutien. Ainsi, le but de cette aide, selon Karamoko Traoré, est de renforcer le secteur agricole des pays du Sahel afin d’augmenter la production et de réduire la crise humanitaire à laquelle ils font face. En effet, pour réussir cet objectif, certains défis vont être relevés avec la mise en place de mesures efficaces : garantir l’accès aux engrais et élaborer un plan contribuant à la mise en œuvre de la logistique agricole.

Un projet qui aura un impact positif dans le secteur agricole et une croissance économique des trois pays du Sahel, ceci au vu de l’expérience de la Russie dans le domaine de l’agriculture et qui pourrait être adoptée. Dans cet élan, le Burkina Faso est un peu en avance sur les autres grâce à ses champs d’expérimentation de blé. Ce dernier compte recevoir une aide de la part de Moscou pour une hausse de la production.