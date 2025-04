Dans l’alerte dénonçant le détournement du financement d’un projet PVACI – PMSA du secteur avicole, Jean Christian Konan et son équipe avaient estimé le détournement à un total d’environ 14 milliards FCFA.

Détournement présumé de 12,6 milliards FCFA au PVACI-PMSA

Serif Tall nous apprenait la semaine dernière que, suite à cette alerte, une première plainte avait été déposée et enregistrée le 7 avril 2025 au Pôle Pénal Économique et Financier par un consortium d’entreprises. Montant du détournement présumé : 7,7 milliards FCFA.

Aujourd’hui, 14 avril 2025, une seconde plainte a été déposée, et enregistrée toujours au PPENF, pour un montant présumé de détournement de 4,9 milliards FCFA. Ces deux plaintes font apparaître un total de 12,6 milliards FCFA, un peu moins que le montant que nous avions estimé, en attendant que d’autres bénéficiaires se manifestent éventuellement.

Lors de sa conférence de presse du 2 avril, le ministre Sidy Touré a déclaré que « certains acteurs ont été sortis pour diverses raisons ». Apparemment, les raisons évoquées, selon ces acteurs plaignants, ne tiennent pas la route. Aussi ont-ils décidé d’engager cette procédure, pour le moins inédite, contre un ministre et certains de ses collaborateurs.

Toujours au cours de cette conférence de presse, le ministre a parlé, et je cite, de « supposé projet détourné », autrement dit de rumeurs. La suite judiciaire qui s’engage actuellement est la démonstration que, loin des rumeurs, nous étions — et nous sommes toujours — dans les faits, et rien que les faits.

D’autres propos entendus lors de cette conférence de presse, tendant à jeter le discrédit sur notre alerte, seront, le moment venu, décryptés. En attendant : une alerte, deux plaintes contre le même groupe de personnes par plusieurs entités.

Rumeurs, disait-on ?