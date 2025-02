En Afrique, le marché du paiement différé, connu sous le nom de BNPL (Buy Now, Pay Later / Achetez maintenant, payez plus tard), vise un taux de croissance moyen de 14,8 % sur la période 2025-2030. L’objectif est d’atteindre un montant de 10,63 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie, selon un rapport publié par le cabinet d’études de marché Research and Markets.

BNPL : un défi de croissance significatif d’ici cinq ans

Le BNPL est une solution numérique adoptée par plusieurs pays africains. Elle permet aux consommateurs d’effectuer des achats avec un paiement fractionné (en plusieurs fois) ou différé à une date ultérieure.

Pour accompagner cette dynamique, le BNPL prévoit une croissance fulgurante de 14,8 % entre 2025 et 2030, atteignant ainsi 10,63 milliards de dollars. Par ailleurs, selon le rapport Africa Buy Now Pay Later Business and Investment Opportunities Databook, le marché a déjà enregistré un taux de croissance annuel moyen de 29,4 % sur la période 2021-2024, atteignant ainsi une taille de 4,48 milliards de dollars à la fin de l’année 2024.

Cette progression est largement soutenue par l’intégration croissante des solutions BNPL dans les plateformes de commerce électronique. Ces dernières cherchent à attirer plus de clients et à accroître leur chiffre d’affaires, notamment en permettant aux consommateurs d’échelonner leurs paiements.

Toutefois, cette facilité de paiement influence les habitudes de consommation des Africains, les incitant à acheter davantage ou à opter pour des produits plus onéreux et de meilleure qualité.

En mai 2024, la filiale nigériane de Jumia a, par exemple, noué un partenariat avec les entreprises locales Easybuy et CredPal pour proposer des options BNPL à ses clients. Cette initiative vise à améliorer l’expérience d’achat en ligne en permettant aux consommateurs d’acquérir des biens sans devoir payer la totalité du montant immédiatement.

Dans la même optique, le sud-africain Payflex a multiplié ces dernières années ses alliances avec des acteurs du commerce de détail, aussi bien en ligne qu’en magasin.

Des partenariats pour consolider le BNPL en Afrique

Pour renforcer l’accessibilité du paiement différé sur le continent, des partenariats stratégiques ont été établis entre des fournisseurs de services BNPL et des sociétés de paiement. En août 2023, Mastercard, géant américain du paiement, s’est associé à la fintech kényane Lipa Later pour proposer des solutions BNPL dans quatre pays africains (Kenya, Rwanda, Ouganda et Nigeria), dans le but de favoriser l’inclusion financière.

Afin d’éviter l’accumulation de dettes et les difficultés de remboursement liées aux taux d’intérêt, plusieurs filiales de BNPL ont adopté un mode de paiement échelonné sans frais. Ce modèle permet aux consommateurs de bénéficier de facilités de paiement sans s’endetter lourdement. De plus, cette solution s’est élargie à d’autres secteurs que le commerce de détail, notamment le financement des soins de santé et de l’éducation. Lipa Later, par exemple, a étendu ses services à ces secteurs au Kenya, en Ouganda et au Rwanda.

Le marché africain du BNPL devient de plus en plus compétitif. Selon le rapport, les acteurs régionaux et internationaux qui investissent dans la technologie, l’innovation et les partenariats seront les mieux positionnés pour saisir les opportunités offertes par ce secteur en pleine expansion. Dans ce cadre, les investissements dans l’intelligence artificielle et l’analyse des données joueront un rôle clé dans l’évolution et l’optimisation des services BNPL en Afrique.