AgDevCo, un nouvel élan pour l’agriculture en Afrique

AgDevCo a réussi à faire bouger les choses dans l’agriculture en Afrique subsaharienne grâce à l’investissement de ses partenaires. Ainsi, British International Investment (BII), institution de financement du développement du Royaume-Uni, ainsi que Swedfund et Norfund, annoncent un investissement conjoint de 85 millions de dollars, soit 53,4 milliards FCFA.

Ce financement vise à accompagner les PME agroalimentaires, à accroître leur productivité et à développer les systèmes alimentaires dans toute l’Afrique subsaharienne. Par ailleurs, BII a investi 50 millions de dollars, Swedfund 20 millions de dollars et Norfund 15 millions de dollars.

Un investissement pour booster l’agriculture en Afrique

Cet investissement vise à soutenir plus de deux millions de petits exploitants agricoles, qui bénéficieront des initiatives mises en place par les entreprises financées par AgDevCo. En 2023, AgDevCo avait déjà renforcé la résilience de milliers d’agriculteurs en facilitant leur accès aux marchés. Parmi eux, 29 % sont des femmes, démontrant ainsi l’impact inclusif de ces investissements.

L’institution cherche également à réduire le chômage en favorisant la création d’emplois. En 2023, 28 000 emplois ont été directement soutenus. Grâce à cette nouvelle injection de fonds, AgDevCo espère élargir son impact et atteindre 60 000 emplois par an d’ici 2030.

Défis à relever pour maximiser l’impact de cet investissement

L’investissement doit permettre d’améliorer le rendement de la production agricole. Cependant, l’Afrique subsaharienne fait face à de nombreux défis agricoles, parmi lesquel il y a un financement insuffisant pour le secteur, les effets dévastateurs du changement climatique,Un accès limité aux marchés, des chaînes de valeur sous-développées.

Malgré ces défis, AgDevCo s’efforce d’y répondre en investissant dans plusieurs maillons de la chaîne de valeur agricole, de la production à la logistique, avec un accent particulier sur la durabilité et l’adaptation au climat.

Agriculture en Afrique : un rendement à long terme

Le PDG d’AgDevCo, Daniel Hulls, a souligné que «Le développement de l’agriculture commerciale en Afrique nécessite des investissements patients et stratégiques. Nous avons la chance d’avoir des actionnaires qui reconnaissent l’énorme potentiel ainsi que les défis liés à l’investissement dans le secteur. Cette nouvelle injection de capital de BII, Norfund et Swedfund renforce la position d’AgDevCo en tant qu’investisseur spécialisé de premier plan, nous permettant de développer notre portefeuille et de générer un impact positif à grande échelle.»