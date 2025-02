La Côte d’Ivoire a choisi un champion pour porter haut les couleurs de son tourisme. L’ancien capitaine des Éléphants, Max-Alain Gradel, a été officiellement désigné 6e Ambassadeur du Tourisme et des Loisirs, sous le label « Sublime Côte d’Ivoire ». La cérémonie, qui s’est déroulée le jeudi 25 février 2025 à la patinoire de l’hôtel Ivoire à Cocody, a réuni un parterre de personnalités du sport, de la culture et du tourisme.

Cette distinction, décernée par le ministère du Tourisme et des Loisirs, salue le parcours exemplaire de Max-Alain Gradel, ses valeurs humaines et son attachement indéfectible à son pays. Elle a également reçu l’aval de l’ONU Tourisme, renforçant ainsi le rôle de l’ancien attaquant comme porte-étendard de la destination ivoirienne à l’échelle internationale.

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a remis avec émotion les insignes d’Ambassadeur à Max-Alain Gradel. A en croire l’autorité, « Max-Alain Gradel est un modèle de persévérance, d’engagement et de solidarité. Son influence dépasse largement le cadre du football, et c’est pourquoi nous lui confions cette mission exaltante de promouvoir la Côte d’Ivoire comme une destination touristique incontournable ».

Une mission pour valoriser les richesses de la Côte d’Ivoire

La mission de Max-Alain Gradel consistera à valoriser les atouts historiques, culturels et naturels de la Côte d’Ivoire, ainsi que son hospitalité légendaire. Cette mission s’inscrit dans un contexte où le pays ambitionne de se hisser parmi les cinq premières destinations touristiques africaines.

Après avoir reçu son insigne, l’ancien capitaine des Éléphants a promis de mettre tout en œuvre pour redorer l’image de son pays. Il s’est dit heureux d’assurer cette charge, déjà assumée par ses prédécesseurs.

De son côté, Elcia Grandcourt, directrice pour la Région Afrique de l’ONU Tourisme, a salué cette nomination par visioconférence. « Max-Alain Gradel incarne à la perfection les valeurs de la Côte d’Ivoire, notamment le dynamisme, la résilience et la passion. Son rôle d’Ambassadeur du Tourisme et des Loisirs contribuera à renforcer l’image du pays bien au-delà des frontières africaines », a-t-elle fait savoir.

Avec cette nouvelle nomination, le double champion d’Afrique rejoint ainsi le cercle fermé de personnalités ivoiriennes ayant déjà été élevées au rang d’Ambassadeur du Tourisme et des Loisirs, parmi lesquelles on peut noter Didier Drogba, Magic System, Olivia Yacé, Nader Fakhry et Florence Koné.