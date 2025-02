Au Bénin, le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) a vu le jour en 2020 pour contribuer à la résolution de l’épineuse question du chômage des jeunes. Selon le bilan présenté ce mercredi 19 février 2025 par le gouvernement, en 4 ans, ce programme spécial a été exécuté à 89,1 %.

Bénin : le PSIE a favorisé l’insertion professionnelle de 7 130 jeunes

Du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2024, « le programme affiche un taux de réalisation de 89,1 % », a indiqué le gouvernement béninois. En détail, on retient des données fournies par le gouvernement que, sur 4 ans, « 7 130 candidats, dont 30,1 % de femmes, ont été insérés dans 1 668 entreprises bénéficiaires« .

Pour atteindre ce résultat, l’exécutif a investi un montant total de 15 milliards de FCFA. 13 031 230 391 FCFA de subventions ont été accordés aux entreprises sous forme de salaires directement payés aux allocataires par le Trésor public, et 1 763 799 685 FCFA ont été consacrés aux charges d’opérations et de fonctionnement.

Impact du programme

Pour apprécier l’impact du programme, le gouvernement béninois évoque une enquête menée en juin 2024, qui révèle que « sur l’ensemble de ceux arrivés au terme des deux (2) ans prévus au contrat du programme, 68,63 % sont maintenus en emploi, à raison de 55,69 % dans l’emploi salarié et 12,94 % convertis dans l’emploi indépendant ».

Mais tout n’est pas rose. Il est à noter que le profil des demandeurs d’emploi ne correspond pas toujours aux besoins des entreprises. En effet, sur 63 728 candidats inscrits et éligibles, seuls 15 501 postes ont été proposés sur la plateforme du PSIE. Ce décalage entre l’offre et la demande limite les performances, qui auraient pu être meilleures avec une meilleure adéquation des profils.

Le PSIE en bref

Le Président du Bénin a lancé le Programme Spécial d’Insertion des Jeunes dans l’Emploi (PSIE) pour aider les jeunes diplômés à trouver un emploi tout en renforçant la compétitivité des entreprises.

Les objectifs du programme sont :

donner une première expérience aux jeunes diplômés en les plaçant dans des entreprises publiques et privées ;

aider financièrement les entreprises en prenant en charge tout ou partie des salaires des jeunes employés.

Fonctionnement du programme

Chaque année, 2 000 jeunes sont recrutés et intégrés dans des entreprises pour une période de deux ans. L’État paie l’intégralité du salaire la première année et prend en charge certaines charges sociales la deuxième année. Pendant et après leur immersion en entreprise, les jeunes bénéficient d’un accompagnement.

Qui peut en bénéficier ?

les jeunes diplômés en recherche d’emploi ;

les entreprises à la recherche de talents qualifiés.





Tous les secteurs d’activité sont concernés, notamment l’agriculture, l’industrie, les TIC, les énergies renouvelables et les services. Le programme vise à insérer 8 000 jeunes dans l’emploi.

En ce qui concerne la rémunération des bénéficiaires, les salaires des jeunes intégrés sont fixés selon leur niveau d’études :

Bac professionnel : 100 000 FCFA

BTS/DUT (Bac+2) : 150 000 FCFA

Licence/Maîtrise (Bac+3/Bac+4) : 175 000 FCFA

Master/Ingénieur (Bac+5) : 250 000 FCFA



Le programme est mis en œuvre par l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE), sous la supervision de la Présidence de la République du Bénin.