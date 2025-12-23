Bénin : Kemi Seba réagit à l’arrestation de son ex-compagne

Loin du Bénin, l’activiste béninois Kemi Seba a réagi ce lundi 22 décembre 2025 à l’arrestation de son ex-compagne à travers une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Tentative de coup d’Etat au Bénin : L’ex-compagne de Kemi Seba aux arrêts

C’est par une sortie médiatique très suivie sur les réseaux sociaux, que l’activiste a révélé l’arrestation de son ex-compagne, sans toutefois fournir de détails précis sur les circonstances exactes, le lieu ou les chefs d’accusation retenus contre elle. Dans la vidéo, Kemi Seba dénonce ce qu’il présente comme des représailles liées à son engagement politique et à ses prises de position publiques contre le régime du président du Bénin, Patrice Talon.

L’interpellation de l’ex-compagne de Kemi Seba intervient alors que l’influenceur panafricaniste est lui-même visé par un mandat d’arrêt international. En exil, l’activiste est dans le viseur de la justice béninoise depuis la tentative de coup d’État du dimanche 7 décembre 2025. Pour rappel, ce jour-là, des mutins avaient affirmé à la télévision nationale avoir renversé le chef de l’État béninois, Patrice Talon et son gouvernement.

Une déclaration rapidement contredite par l’armée, qui a vite repris le contrôle de la situation. Kemi Seba avait publiquement salué ce qu’il qualifiait de « jour de la libération » du Bénin. Conséquence, l’influenceur panafricaniste et figure connue pour ses positions anti-occidentales est poursuivi pour « apologie de crimes contre la sûreté de l’État et incitation à la rébellion ». Un mandat d’arrêt international a été émis contre lui par les autorités de Cotonou le vendredi 12 décembre 2025.