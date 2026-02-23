© Bénin : le tiktokeur Alain Kenneth arrêté et gardé

Au Bénin, le polémiste et tiktokeur Alain Kenneth, suivi par plus d’un million d’abonnés, est gardé à vue depuis quelques heures. Selon la presse locale, il a été interpellé dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 février 2026.

Bénin : Alain Kenneth arrêté, ce que l’on sait

Ces dernières semaines, il faisait l’objet de menaces de plaintes. Il s’était même retiré des plateformes pendant quelques jours. Certaines sources affirmaient qu’Alain Kenneth s’était retranché dans un lieu discret afin d’échapper à une éventuelle action policière. Réapparu récemment, il se retrouve désormais entre les mains de la police républicaine.

Quant aux motifs de son interpellation, des sources évoquent une plainte pour diffamation et harcèlement par voie électronique. Polémiste reconnu, il est connu pour ses contenus souvent jugés outrageants à l’égard de plusieurs personnes. Très fréquemment au cœur de polémiques, il a construit sa visibilité sur des sujets relevant généralement de ragots.

Alain Kenneth est de ces tiktokeurs qui n’hésitent pas à dévoiler en direct des discussions privées ou des informations personnelles concernant autrui. Ses contenus se situent à la frontière entre rumeurs, indiscrétions et parfois insultes. Surnommé « l’homme des dossiers », il attire des milliers de spectateurs en live pour commenter des affaires dont il se proclame connaisseur.

Ce n’est pas la première fois qu’il est arrêté. En 2023, il avait déjà été interpellé pour des contenus qualifiés de « tutoriels pour cybercriminels ». À l’époque, en pleine lutte contre la cybercriminalité marquée par des arrestations quotidiennes, il publiait sur TikTok des vidéos dans lesquelles il prodiguait des conseils aux cybercriminels pour échapper aux actions de l’unité spécialisée.