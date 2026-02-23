Bénin : pour « apologie du cannibalisme », la HAAC suspend une émission

Au Bénin, la HAAC prend de lourdes sanctions dans un dossier d’apologie du cannibalisme. Les faits concernent une émission diffusée sur une radio de la place. Ladite émission, dénommée « Témoignage, qu’a-t-il fait pour toi ? », a reçu un invité dont le témoignage est jugé choquant. Les propos déclarés à l’antenne par l’invité heurtent les sensibilités et constituent, selon le régulateur, une apologie du cannibalisme.

Par une décision rendue ce lundi 23 février 2026, la HAAC a suspendu l’émission « Témoignage, qu’a-t-il fait pour toi ». L’animateur de l’émission, quant à lui, est interdit d’antenne pour une durée illimitée. Un avertissement formel est adressé à la radio. Par ailleurs, la HAAC décide de saisir le Procureur de la République des propos tenus par l’invité.

En laissant diffuser de tels propos, le promoteur de “Radio Maranatha” a violé les dispositions des articles 23 de la Constitution, 13, 45, 46 et 229 du Code de l’Information et de la Communication, 14 et 15 de la convention signée avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

L’intervention de la HAAC fait suite à l’alerte d’un auditeur qui a signalé les propos tenus par l’invité. L’invité est accusé d’avoir fait « l’apologie du crime et violé les bonnes mœurs et la morale publique ». Dans les extraits transcrits et cités dans la décision de la HAAC, l’invité avoue avoir commis de nombreux crimes de meurtres. Il se présente même comme un consommateur de chair humaine. Des propos « graves » qui ont été tenus dans une émission publique

